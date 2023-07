Tarô da semana: previsão para o período entre 31/07 e 06/08

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta dos Enamorados é geralmente associada à energia do amor, das escolhas e uniões. Ela representa a capacidade de tomar decisões, especialmente em relacionamentos afetivos. A energia desta carta também está relacionada à reconciliações e entendimentos. Aqui existe cooperação, colaboração, boas parcerias, bons acordos. Não é nenhum exagero dizer que é uma das mais conhecidas e populares do tarô, e é dela a energia que desfrutamos do período entre 31/07 e 06/08.

“A vida é feita de escolhas”, que nunca escutou esta frase? E, claro, cada decisão que tomamos tem um impacto em nosso futuro e nos direciona para um caminho específico: a escolha da faculdade, emprego, carreira, compra de imóvel, mudança de cidade, ter ou não um compromisso afetivo, um negócio próprio e por aí vai. Durante o processo, você pode se sentir, muitas vezes, dividida. Vai pesar, portanto, o que sente no seu íntimo, o que valoriza de verdade. Você vai precisar entender lá no fundo do seu coração o que realmente pode te trazer mais alegria. Isso nem sempre é fácil. Imagine a cena final daqueles filmes de comédia romântica quando o casal principal finalmente se reconcilia e se declara seu amor um pelo outro. Geralmente, eles se beijam em um local romântico ou em uma grande cena pública, enquanto a música romântica toca ao fundo. Mas antes deste “final feliz” a personagem principal passou por todo o dilema da escolha. Esta é a energia da carta dos Enamorados.

Segundo Carl Gustav Jung, esta carta corresponde à dúvida do homem entre o vício e a virtude do tipo: “devo ou não devo”, “vou ou não vou”, “aceito ou não”. Lembre-se: você tem livre-arbítrio. Confie em si mesma.

Este arcano significa a união perfeita, o amor e a atração. Por um outro lado, também pode representar encontrar o equilíbrio dentro de si. Você está aprendendo a entender a si mesma, o seu próprio código moral pessoal e o que valoriza na vida através do desenvolvimento de seus próprios sistemas de crenças pessoais, independentemente de quais sejam as normas sociais. Este é um dos momentos em que você descobre qual será o seu propósito e sua filosofia de vida. Você deve decidir sobre o que considera importante e descartar o que é sem importância, sendo o mais fiel possível a si mesma. Acima de tudo, você deve se amar. Desenvolva o amor-próprio.

Na carta dos Enamorados, o homem e a mulher da imagem estão sendo protegidos e abençoados por um anjo acima. O casal parece seguro e feliz em sua casa, que parece ser o Jardim do Éden. A árvore frutífera com a cobra atrás da mulher é uma referência a essa história, que conta a queda da humanidade na tentação e no reino da carne e da sensualidade. O anjo retratado aqui é Rafael, um dos sete arcanjos na tradição judaico-cristã e é conhecido como o anjo da cura e do conhecimento divino. Sua bênção parece dar a esta carta um senso de equilíbrio e harmonia, a simbolização da união em um sentido grandioso e cósmico entre duas forças opostas. O significado primário dentro dos Enamorados é harmonia, atratividade e perfeição em um relacionamento.

Continua após a publicidade

Na numerologia ocidental e no tarô, o número seis representa a igualdade. À medida que as energias masculina e feminina se combinam, elas se unem e se harmonizam. Os pitagóricos consideravam o seis o número perfeito porque ele é a soma de seus divisores próprios: 1 + 2 + 3 = 6. Além disso, é um número par.

A carta dos Enamorados é justamente uma carta ligada ao coletivo e ao nosso poder de fazer escolhas. Coincidência ou não, no dia 1º, a energia a Lua Cheia em Aquário traz o desejo de sociabilização, além de uma oportunidade de reavaliação do nosso papel no contexto dos grupos sociais, tornando este um ótimo momento para se libertar das expectativas de outras pessoas e abraçar quem você realmente é. Chega de se tornar pequena para agradar aos outros e tentar ser o que eles querem.

Como esta é essencialmente uma carta de amor e do romance, prepare-se para se sentir apaixonada por alguém, uma ideia, um trabalho, um projeto, um novo hobby.

“Nossa capacidade de amar é ilimitada, e o amor infinito; este é o drama” (Carlos Drummond de Andrade).

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão.