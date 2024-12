Tarô da semana: Carta do Mundo promete trazer encerramentos de ciclos

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Estamos na última semana da temporada de Sagitário, um período regido por Júpiter, que amplifica tudo ao nosso redor — sentimentos, ambições e até os desafios. Esse momento do ano traz uma energia em expansão, perfeita para o encerramento de ciclos e o início de novos capítulos. Depois de uma fase de revisão e reflexão, agora é hora de seguir em frente!

O término do Mercúrio retrógrado e a chegada da Lua Cheia em Gêmeos nos oferece clareza e energia renovada para dar adeus ao que não nos serve mais. É um momento crucial de libertação, marcado pela influência dinâmica de Gêmeos e a sabedoria profunda da carta do Mundo no Tarô. Juntas, essas energias nos convidam a encerrar o ano de forma positiva e confiante.

A energia transformadora da Lua Cheia

As luas cheias são marcos importantes no ciclo lunar. É como se uma luz fosse lançada sobre nossas vidas, iluminando o que está funcionando e o que precisa ser deixado para trás. Em Gêmeos, signo regido por Mercúrio, essa energia ganha um tom intelectual e comunicativo, nos desafiando a encontrar equilíbrio entre mente e emoção, lógica e intuição.

Por que a Lua Cheia em Gêmeos é especial?

Gêmeos é um signo de dualidade e movimento. Representa a capacidade de olhar para o mundo sob múltiplas perspectivas, adaptando-se às mudanças e aprendendo constantemente. Durante esta lunação, somos chamadas a explorar nossas conexões, comunicar nossos pensamentos e sermos curiosas sobre o que está por vir.

Essa Lua Cheia, também conhecida como Lua Fria, recebe esse nome de uma tradição dos povos nativos norte-americanos que a associaram ao auge do inverno, com noites mais longas e frio intenso.

Para quem está no Hemisfério Sul, o contraste é claro: estamos entrando no calor excruciante do verão. Independentemente da estação, essa lunação marca a última Lua Cheia de 2024, simbolizando o encerramento de um ciclo e a preparação para o próximo. Não por acaso, a carta do Mundo rege a semana, trazendo a energia de conclusão e plenitude.

Gêmeos e as dualidades da vida

A influência de Gêmeos nos convida a refletir sobre a multiplicidade de nossas escolhas e experiências, pois esse signo é conhecido por sua natureza versátil, capaz de equilibrar diferentes interesses, conversas e caminhos.

Durante a Lua Cheia, podemos nos sentir inclinadas a questionar nossas prioridades. Quais conexões ainda fazem sentido? Que hábitos ou crenças precisamos abandonar? Como podemos criar espaço para novas possibilidades?

Gêmeos é também o signo da comunicação. Essa influência geminiana pode aumentar o nosso desejo de nos conectar com outras pessoas. É um momento ideal para conversas honestas, resoluções de conflitos e expressões criativas.

A Carta do Mundo e o encerramento de ciclos

No Tarô, a carta do Mundo é a 21ª dos Arcanos Maiores e representa a conclusão bem-sucedida de um ciclo. Ela simboliza o momento em que colhemos os frutos de nossos esforços, reconhecemos nossas conquistas e nos preparamos para novos começos. Assim como a Lua Cheia em Gêmeos, a carta do Mundo nos pede que celebremos o que foi construído, mas também que nos libertemos do que não é mais necessário.

O Mundo é um arcano de sucesso, realização e expansão. Ele reflete a sabedoria adquirida ao longo de uma jornada e nos lembra que estamos prontas para um próximo estágio. Seja no trabalho, nas relações ou nos projetos pessoais, essa carta nos convida a olhar para o que conquistamos com orgulho, enquanto nos preparamos para explorar novos territórios.

A carta do Mundo no Tarô reflete justamente o espírito das festas de fim de ano, das celebrações de conquistas como formaturas, apresentações finais de balé da academia, confraternização da empresa, simbolizando a realização plena, o encerramento de ciclos e a alegria de compartilhar momentos de conclusão com aqueles que amamos.

As Luas Cheias já são momentos de alta energia, pois representam o pico energético do Ciclo Lunar. Um ponto em que as emoções estão altas e os humores podem oscilar.

O período também é bastante favorável, visto que ela nos permite vivenciar o caos da temporada de eventos como algo energizante em vez de exaustivo. Festa de Natal do trabalho? Sem problemas. O jantar de aniversário do seu amigo sagitariano. Vamos lá. Vários eventos em família? Gêmeos fará você aproveitar cada minuto.

No final das contas, essa Lua quer que abracemos a nossa vida social. Possivelmente o pior pesadelo das taurinas e cancerianas, que preferem ficar aconchegadas em suas casas assistindo a um filme reconfortante. Sua única opção será aproveitar o momento. Quando as festas e eventos acabarem, você até sentirá falta. Então, aproveite enquanto duram.

Conexão entre a Lua Cheia e o Mundo

A Lua Cheia nos ilumina o caminho, enquanto o Mundo nos dá a confiança para seguir adiante. Juntas, essas energias nos ajudam a entender que os encerramentos não são apenas finais, mas também inícios. É um convite para deixar o passado para trás, abraçar o presente e sonhar com o futuro.

Rituais para a Lua Cheia e a Carta do Mundo

Aproveite essa combinação poderosa para se reconectar consigo mesma e com o universo. As luas cheias permitem que você diga: “Ok, universo, estou pronta para o próximo capítulo”. Aqui estão algumas ideias de rituais e práticas:

Escreva uma carta de encerramento : liste tudo o que deseja deixar para trás em 2024 e queime o papel como símbolo de liberação;

: liste tudo o que deseja deixar para trás em 2024 e queime o papel como símbolo de liberação; Visualize o futuro com a carta do Mundo : medite com este arcano, imaginando-se completando ciclos e iniciando outros com confiança;

: medite com este arcano, imaginando-se completando ciclos e iniciando outros com confiança; Pratique a gratidão : faça uma lista de tudo o que conquistou e celebre cada vitória, por menor que pareça;

: faça uma lista de tudo o que conquistou e celebre cada vitória, por menor que pareça; Conexões conscientes: use o poder geminiano para fortalecer laços importantes. Ligue para um(a) amigo(a), compartilhe um momento especial ou escreva para ele(a) uma mensagem significativa.

Encerrando o ano com sabedoria

Nada melhor do que encerrar o ano com a carta do Mundo. Você superou desafios, aprendeu lições valiosas e está pronta para novos começos. Não foi fácil chegar até aqui, mas você conseguiu.

A Lua Cheia em Gêmeos e a carta do Mundo nos convidam a encarar o final de 2024 com coragem e propósito. Permita-se sonhar grande, mas também pratique a gratidão pelo caminho percorrido.

Sem dúvida, é uma das melhores cartas do Tarô, portanto, prepare-se! Com esta energia, a semana promete ser de muitas alegrias. Ah, e se você estiver pensando em viajar, este arcano favorece viagens, sobretudo para o exterior. A carta pode literalmente representar novos mundos se abrindo para você. Feliz novo ciclo!

Lembre-se: “Você não precisa conquistar o mundo para ser feliz. Você pode ser feliz agora, mesmo sem ter conquistado o mundo”. (Sri Prem Baba)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.

