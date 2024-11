Tarô da semana: a carta da Temperança reforça a energia do Portal 11/11

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A energia da temporada de Escorpião traz um período de liberação e renascimento, incentivando-nos a desapegar do que já não serve e abraçar novas fases. Além disso, o mês oferece direções astrológicas favoráveis para grandes negociações e propostas — como na segunda-feira (11), quando Vênus ingressa em Capricórnio, fazendo com que seja um momento propício para consolidar relações e projetar investimentos duradouros.

Escorpião é o signo da transformação, da alquimia, das mortes e dos renascimentos. A Temperança, carta-regente da semana, salienta a importância de equilibrar e “alquimizar” os ingredientes certos. Cada uma de nós é, de certo modo, a alquimista da própria vida, com poder de transmutar desafios em crescimento e dificuldades em aprendizado.

O que significa a Carta da Temperança

A palavra temperança vem do latim temperantia, que significa “preservar o equilíbrio”. Deriva do verbo temperare, que quer dizer “moderar, equilibrar, harmonizar”. Para Aristóteles, temperança é a virtude que modera nossos impulsos e nos protege dos excessos. A pessoa temperante guia seus desejos e prazeres de modo consciente e responsável, mantendo uma discrição saudável e não se deixando dominar pelas paixões.

Ser temperante é encontrar satisfação no necessário — sem escassez, mas também sem excessos, apenas o suficiente. Quem pratica a temperança domina os próprios desejos e limita-os ao essencial. Como afirma André Comte-Sponville: “Temperança é o poder de se contentar com pouco. Mas não é o pouco que importa. É o poder. E o contentamento!”

Entrada de Vênus em Capricórnio

A entrada de Vênus em Capricórnio ressoa profundamente com a energia da carta da Temperança no Tarô, ambas orientadas pela busca do equilíbrio e da paciência. Assim como a Temperança nos ensina a harmonizar forças opostas e a valorizar o fluxo gradual das coisas, Vênus em Capricórnio nos convida a adotar uma abordagem mais realista e pragmática no amor e nas finanças.

Esse trânsito nos inspira a priorizar o que realmente importa e a investir no que pode crescer e prosperar ao longo do tempo. A Temperança simboliza o equilíbrio entre o desejo e a prudência, e Vênus em Capricórnio reflete essa mesma necessidade de confiabilidade e consistência.

Este é um período de amadurecimento emocional e relacional, tornando-nos mais conscientes do valor da paciência e da construção gradual em nossos relacionamentos e metas. “Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência”. (Santo Agostinho)

Vibração do Portal 11/11: um momento de alta energia e potencial de manifestação

O número 11 é considerado um número mestre na numerologia, representando alinhamento espiritual, intuição e iluminação. Quando a data forma a sequência 11/11, acredita-se que um ‘portal’ se abre, oferecendo uma oportunidade para refletir sobre o que se deseja manifestar na vida, assim como para liberar bloqueios e padrões antigos.

Esse Portal 11/11 possibilita um alinhamento de nossos pensamentos e emoções, criando um caminho para o crescimento pessoal. A carta da Temperança indica que você tem uma visão clara e sabe o que deseja alcançar, entendendo que “a pressa é inimiga da perfeição”.

A Temperança nos orienta a cultivar a paciência, a buscar o equilíbrio e a agir com sabedoria em direção ao que queremos manifestar. Esse alinhamento entre o Portal e a Temperança reforça a importância de canalizarmos nossas intenções com clareza e propósito, ajustando nossas expectativas e atitudes com a consciência de que a realização dos projetos pode ser lenta.

É necessário, portanto, aceitar os limites do tempo, confiando que nosso objetivo será alcançado.

Vênus em Capricórnio: amor e finanças com compromisso

Esta semana é perfeita para finalizar negócios e receber insights estratégicos, especialmente na segunda (11) — o Portal 11/11 — quando a energia de Vênus em Capricórnio contribui para o aprimoramento de projetos e metas de longo prazo. Em vez de impulsividade, essa configuração astrológica incentiva o planejamento cuidadoso e a paciência.

Esse trânsito favorece conexões duradouras, construídas com base no respeito e na responsabilidade. Nos relacionamentos, é o momento perfeito para firmar compromissos sólidos. Nas finanças, invista no que oferece segurança e crescimento sustentável. Valorize relações estáveis e construa laços que resistam ao tempo.

Lua Cheia em Touro: estabilidade e autocuidado

Na sexta-feira (15), a Lua Cheia em Touro nos estimula a harmonizar nossa vida e finanças. Com Mercúrio ingressando em sua fase retrógrada no meio do mês, é aconselhável finalizar acordos e negociações antes do término de novembro, caso viável.

Essa fase lunar no eixo Touro-Escorpião reflete a essência da carta da Temperança no Tarô, que nos ensina a encontrar harmonia entre opostos. Touro, signo de segurança e prazeres sensoriais, nos lembra da importância de valorizar pequenas conquistas e praticar o autocuidado.

A dualidade entre Touro e Escorpião encarna o conflito entre a estabilidade almejada e a mudança necessária — um jogo que mescla a preservação do que dominamos bem, que muitos chamam de “zona de conforto”, com a exploração de um novo horizonte.

A Temperança atua como guia nesse processo, lembrando-nos de que a verdadeira sabedoria está em discernir quando é hora de segurar firme e quando é hora de abrir mão.

Saturno direto: consolidação e estrutura

Após meses em movimento retrógrado, Saturno volta ao seu curso direto, favorecendo avanços em projetos estruturados e reforçando nossa capacidade de lidar com responsabilidades. Esse é o momento ideal para estabelecer metas concretas e planejar ações de longo prazo, consolidando planos e compromissos com segurança.

Cuidado com o ritmo

A Lua Cheia em Touro desta semana nos encoraja a desacelerar e a estar presente. Nossa carta da semana, a Temperança, alinha-se perfeitamente com esta energia. É um lembrete de que às vezes temos que andar mais devagar e que tudo tem seu tempo. “Devagar se vai ao longe”.

Com tanta coisa acontecendo em nossas vidas, priorizar o bem-estar mental e físico é essencial. Este período pede que você controle seu ritmo e desacelere a sua rotina. Você não precisa estar “on” o tempo todo. Lembre-se disso.

O conceito budista do “caminho do meio” enfatiza a importância de uma abordagem equilibrada na vida, evitando extremos e optando pela moderação. Ao integrar esse princípio no cotidiano, promovemos uma vida mais equilibrada e saudável, refletindo não apenas em nosso bem-estar pessoal, mas também em nossos relacionamentos e produtividade.

Assim, cultivar o autocontrole se revela como um pilar fundamental para o sucesso, demonstrando a relevância da inteligência emocional e da gestão das nossas emoções no nosso dia-a-dia.

Nesse sentido, manter a serenidade e paz de espírito é fundamental para lidar com adversidades e alcançar resultados positivos, tanto na vida pessoal quanto no contexto profissional. Isso me lembra a expressão: “Keep calm and carry on”, ou seja, “mantenha a calma e siga em frente”. Essa frase nos inspira a cultivar a resiliência e a focar no progresso contínuo, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.

Como disse Benjamin Franklin: “Aquele que tiver paciência terá o que deseja.”

Muita luz e uma ótima semana,

Cris Paixão.

