Como problemas no casamento afetam nossos filhos?

Stéphanie Habrich é empreendedora, apaixonada pelo mundo da educação e do jornalismo infantojuvenil. Fundadora do Joca, único jornal para jovens e crianças do Brasil, ela vai abordar aqui na coluna temas que interligam o contato com as notícias desde a infância e a educação, sempre pensando em como podemos ajudar nossos filhos a serem cidadãos com pensamento crítico.

Na última quinzena, conversei com a consteladora Myriam van Oldeneel para fazer um guia prático do que é a constelação familiar, tipo de terapia que busca resolver conflitos familiares que passam de geração em geração. Dessa vez, quero propor um aprofundamento na questão da influência da ancestralidade no nosso dia a dia. De que forma carregamos a experiência do casamento dos nossos pais quando vamos nos relacionar com alguém? E, principalmente, como o nosso próprio casamento, feliz ou não, afeta nossos filhos?

Conversei com a psicóloga e consteladora Katia Soubihe Abutara para ir a fundo nessa questão. Para ela, é possível, sim, que os pais ajudem os filhos a romper um ciclo de um casamento ruim. “No caso de um divórcio, por exemplo, a grande questão é os pais continuarem mantendo o papel de pais. O que a gente vê muito na constelação são filhos que saem da ordem porque querem ‘salvar’ um dos pais. Quando a mãe está sofrendo, por exemplo, eles podem pegar a dor da mãe e se virar contra o pai, ou vice-versa”, explica.

De acordo com Katia, a família se desequilibra, mesmo inconscientemente, quando uma das partes se distancia – e os filhos podem querer ser um substituto de um progenitor que foi embora, por exemplo. Assim, a dica dela é manter os filhos no seu próprio lugar, afastando-os da necessidade de suprir qualquer demanda dos pais. “O cuidado do divórcio é manter os filhos fora da relação dos pais”, defende.“Filhos de pais divorciados só carregam o peso dos pais se eles se sentirem nesse lugar de ‘tapar um buraco’. Os pais podem, por exemplo, mostrar que eles foram fruto de um amor e de uma união entre as duas famílias”, diz. Nesse sentido, Katia reforça que a paz entre as duas partes que se separam é essencial para que todos os membros mantenham seu lugar na dinâmica da família.

E quando não há divórcio?

Eu acredito que uma separação pode ocorrer muito antes de um casal assinar os papéis para oficializar o divórcio. Existem, por exemplo, pais que já são praticamente separados, mas se veem na obrigação de continuar sob o mesmo teto pelo bem dos filhos. Porém, de acordo com a especialista, um casamento infeliz pode trazer as mesmas questões de um divórcio, no sentido de os filhos sentirem que precisam salvar uma das partes. Katia explica que, quando uma situação como essa ocorre, a constelação familiar atua como um separador – tanto de funções quanto de emoções.

“Para que os filhos possam ser só filhos, e não pai ou mãe dos pais ou irmãos, eles precisam enxergar que seus pais dão conta das suas funções. Eles podem estar tristes ou chateados, mas isso não quer dizer que não dão conta [dos próprios papéis]“, diz. Outra questão é quando, em uma situação de conflitos entre os pais, os filhos assumam o lado de determinada parte. “Quando um filho toma partido, ele nega o outro lado de si. Porque a gente é metade de cada um e nasceu com a missão de unir duas famílias”, explica. Esse é um dos fatores que podem influenciar as relações afetivas dos filhos no futuro. “Quando a mãe sofre muito com o pai, o menino pode ficar polarizado nela e associar o masculino a homens ruins. Isso não tem nada a ver com a sexualidade, mas com o modo de enxergar a força masculina”, diz. Quando ocorre o oposto, em que o filho fica polarizado com o pai, ele pode negar as características que associa ao feminino, como o contato com as emoções.

Quebra de ciclos

“Na psicanálise, Freud e Jung já falavam do inconsciente e inconsciente coletivo, que é como um banco de dados com as informações da nossa família. Essas memórias ficam no inconsciente dos membros da família, o que inclui tudo que os ancestrais viveram que de alguma maneira não foi resolvido ou trouxe um sentimento de dor, por exemplo”, explica a psicóloga e consteladora. No entanto, carregar essas memórias não significa repeti-las.

Na minha opinião, quebrar ciclos é sempre possível – mas é uma tarefa mais fácil quando todos os membros da família estão dispostos a atuar em prol dessa mudança. Quando os pais atuam juntos para que as gerações seguintes não carreguem as mesmas dores, acredito que temos a chave para que os filhos possam ter mais conforto para buscar seu caminho com menos interferência das dores do passado.

* Artigo feito a partir de entrevista com Katia Soubihe Abutara, psicóloga e consteladora há 17 anos e fundadora do Espaço Mahalila, com reportagem de Helena Rinaldi.