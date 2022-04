Sliced bob: tudo que você precisa saber sobre o corte tendência

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cada vez mais tenho notado que as mulheres estão abandonando o cabelão e investindo nos cabelos mais curtos, que são mais fáceis de manter, mais rápidos para finalizar e também dão um ar mais sofisticado e moderno. O Sliced Bob é a nova aposta para essa estação. Ele é feito na altura do queixo ou dos ombros, e destaca bem o rosto. Além disso, é cheio de movimento e ideal para quem está em busca de fios curtos no estilo clássico, mas sem parecer careta. Confira a lista de famosas adeptas ao corte e inspire-se.

Características do Sliced Bob

O corte é como uma releitura do bob hair. Entretanto, apesar de também ter a base reta, ele conta com camadas sutis para criar volume e movimento. Além disso, ele deve ser feito na altura dos ombros ou do queixo, como fez a empresária Kourtney Kardashian.

Para quem é indicado?

Ele é ideal para quem quer um visual chique e ao mesmo tempo descolado. Apesar de cair bem em diversas texturas, é importante avaliar o conjunto por completo, pois esse visual destaca bem o rosto. O importante é conversar com o seu cabeleireiro para adaptá-lo às suas características. Cabelos cacheados e crespos, como os da atriz Kerry Washington, tendem a ser mais leves e pode ser necessário usar um spray fixador ou mousse para criar um pouco de peso.

Finalização

Se os fios forem ondulados ou lisos, basta aplicar um CC Cream e secar com o secador no vento morno. Também pode ser escovado ou modelado com um babyliss. Já as cacheadas e crespas vão precisar de um creme ativador de cachos e um difusor (para manter as ondas perfeitas).

Produtos sugeridos



O pó modelador pode te ajudar a conquistar um efeito mais bagunçadinho. Se preferir, você também pode usar o spray de brilho, para ter o look reluzente da cantora Kelly Rowland. Enquanto a pomada ajuda a modelar e a minimizar o frizz, deixando o visual mais polido. Invista ainda em óleo de reparação para as pontas, podem ser de argan ou macadâmia.

Como cuidar?

Por ser um estilo mais curto, os fios vão precisar de mais manutenções para manter a forma, cerca de dois meses, no máximo. Os outros cuidados com a saúde do picumã, como a hidratação e reconstrução, não podem ser deixados de lado, na verdade, se tornarão até mais simples devido ao comprimento. Só assim para deixar o look bonito, como as madeixas da modelo Olivia Palermo.

Nesse vídeo trago dicas para te ajudar a decidir qual corte fica melhor em você: