Cabelos finos? Dicas de como conquistar o volumão

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Uma das reclamações das mulheres com cabelos finos é não conseguir fazer um penteado, mesmo que seja no dia a dia, sem que ele murche. Ou então, que o look sempre fica “escorrido”. Se identificou? Se você tem essa textura e está insatisfeita, não basta apenas escolher produtos para aplicar nas madeixas, é preciso saber como usá-los, inclusive investir em coloração e corte pode auxiliar; vem ver.

Modele as madeixas

Nina Dobrev

A finalização com ondas, como da atriz Nina Dobrev, pode ajudar a acrescentar volume se você usar o babyliss. Basta aplicar um CC Cream com proteção térmica, e enrolar mechas médias a partir da altura das orelhas. Conte até 10 e solte. Faça em toda a cabeça e finalize com spray fixador. Outro truque é usar os famosos bobs. Hoje, eles estão muito mais modernos e não precisam de grampos. Enrole as madeixas, sempre no sentido da testa para a nuca, deixe por cerca de 30 minutos e solte, conquistando um look glamuroso.

Nesse link ensino o passo a passo.

Use texturizadores

Mariana Ximenes

Já ouviu falar no spray de sal? Ele adiciona volume aos cabelos. Depois de aplicar você pode usar o babyliss ou amassar com as mãos. Fazer um coque e soltar algumas horas depois também deixa os fios mais armados. Outro truque, para ganhar um visual poderoso, como o da atriz Mariana Ximenes, é investir no pó modelador na raiz. Basta aplicar o produto e pentear. Vá colocando aos poucos até dar o efeito que deseja.

Nesse vídeo ensino o passo a passo de como usá-lo:

Atenção na hora de secar os cabelos

Se você é adepta ao secador, incline a cabeça para frente e seque com o bico do aparelho apontado à raiz. Dessa forma ela ficará mais alta e você terá um efeito mais volumoso.

Ilumine os fios

Victoria Beckham

É uma excelente tática, já que algumas mechas ficam destacadas, causando um efeito de volume extra, como fez a modelo Victoria Beckham. Aposte em tons parecidos com a cor natural para valorizar sem precisar passar por grandes mudanças.

Faça um bom corte

Camila Pitanga

Conforme o cabelo cresce, ele tende a pesar mais, o que acaba impactando esse volume. Se você tem cabelo fino, o ideal é manter o corte sempre em dia. Além disso, as mechas repicadas são ótimas para deixar os fios mais leves e volumosos, como os da atriz Camila Pitanga. Vale lembrar que para alcançar esse efeito, as camadas precisam ficar próximas umas das outras e começar, pelo menos, na altura das orelhas.