A cor de cabelo que irá dominar os salões de beleza em 2025

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Pensa em mudar o visual? Que tal investir no tom tendência para os próximos 12 meses? Para 2025, a Pantone elegeu o PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, tom marrom quente que lembra cacau, chocolate e café, transmitindo conforto, sofisticação e versatilidade.

Abaixo, separei algumas inspirações da cor, e ainda trago dicas para quem quer reproduzir essa tendência.

Giovanna Antonelli é uma das referências

Os tons de marrom já estavam em alta em 2024, no clássico morena iluminada. Essa nuance é interessante para quem não quer mudar radicalmente, mas ainda assim deseja dar um up no visual.

Como aderir à cor?

Continua após a publicidade

Se você é morena, vale investir em um iluminado em tons de café ou caramelo, como fez a atriz Zendaya. Para as loiras, nuances claras e mais escuras podem harmonizar bem, iguais às da modelo Hailey Bieber.

Cintra, tem que descolorir?

Isso depende da cor atual do seu cabelo. As loiras, em muitos casos, não precisam descolorir, basta adicionar o pigmento. Por outro lado, as madeixas escuras podem precisar passar pela descoloração para incorporar o tom escolhido. Pode ser que uma limpeza de cor no lavatório já ajude a remover o pigmento anterior.

Cuide da tonalidade

Para garantir a cor vibrante e evitar o desbotamento, alguns cuidados são importantes. Evite banhos escaldantes, pois a água quente pode remover os pigmentos dos fios. Utilize protetor solar capilar ao se expor ao sol, ajudando a preservar a cor. Além disso, vale aplicar o CC Cream com proteção térmica antes de usar fontes de calor, como secador e chapinha, para proteger e manter a nuance por mais tempo.

Precisa combinar com o seu tom de pele

Continua após a publicidade

Vale lembrar: para ter a cor de 2025 nas madeixas, o seu cabeleireiro vai analisar o tom da pele, que refere-se à profundidade da pigmentação e pode ser classificado como claro, médio ou escuro; e o subtom, que é a coloração que influencia a aparência geral da pele e pode ser frio, quente ou neutro. Envolve muita experiência em colorimetria, por isso, não tente reproduzir em casa, combinado?

Gostou? No vídeo, abaixo, ensino como manter a cor com saúde e brilho, sem desbotar:

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade