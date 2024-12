Como vamos estar tristes em 2024, se…

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Tá ligada na trend? Aqui vai um exercício mental pra você. Reveja tudo. Comece por janeiro. Faça tipo um planner. Vai revisitando cada mês. Se você tem agenda em papel, facilita. Senão pega o Instagram que virou um diário, e olha tudo. Pensa na emoção, no saldo, no aprendizado.

Fez o dever que precisava? Descartou, acumulou, perdoou, rezou? Estamos dobrando o cabo da boa esperança e entrando em águas revoltas. Envelhecer é certeza de maremotos e precisamos, talvez pelos solavancos, de paz. Financeira, mental e até sexual.

Aliás quem ainda transa feito lagartixa nos enta? Mente pra você não… é inútil. Mas aqui é muito mais sobre planos nesse futuro 25 a partir das experiências do ano que termina. Detox virtual? Dormiu melhor? Conseguiu tomar mais banhos gelados? Comeu menos? Eliminou a bebida? Tocou a grama com pés descalços? Precisamos de muito autoconhecimento para não cairmos em roubadas. De consumo, de falação, de mimetismo.

Precisamos ser cada vez mais autênticos, originais e por isso únicos. Não seja Maria vai com as outras. Nem Zé Mané. Você já passou da idade. Agora é limpar os excessos, ligar o foda-se (depois de ter feito a lição) e torcer pra tudo dar certo. Eu torço. Por você e por mim. Afinal quero continuar aqui coladinho em ti com meus textos que penso ser úteis para balançar as suas certezas.

