Horóscopo semanal: Vênus chega em Aquário trazendo magnetismo e liberdade

A semana de 02/01 a 08/01 já começa com a chegada de Vênus em Aquário, trazendo magnetismo e a liberdade de amar quem você é. A Lua em Gêmeos, em 03/01, também nos presenteia com a razão em sentir: é hora de permitir-se deixar algumas coisas fora de controle. Abaixo, você confere as previsões do horóscopo semanal para cada signo.

Áries: A semana começa com alguns perrengues na comunicação, o que pode ocasionar alguns desafios em contratos, reuniões e parcerias de trabalho. Cuidado ao querer controlar tudo, os astros pedem mais pé no freio para questões que não estão na sua alçada. Vênus, por outro lado, estimula as amizades e os projetos de futuro – foque sua energia no que merece.

Touro: Vênus, seu planeta regente, faz seu caminhar pelo setor de Propósito e Carreira e aumenta suas chances de reconhecimento e oportunidades. O céu está propício para pensar no futuro que deseja alcançar, com chances de contatos que te trazem novas possibilidades. Abra sua cabeça para enxergar as novas possibilidades

Gêmeos: A Lua inicia a semana em seu signo, trazendo certo desconforto com algumas questões que você vem lutando internamente. Tire um tempo para refletir tudo o que vem acontecendo, mas, principalmente, em tudo que deseja atingir. Vênus atinge seu setor de expansão e crescimento e há grandes oportunidades de reconhecimento chegando.

Câncer: A lua no ponto mais sensível do seu Mapa traz a você uma semana de encontros com seus desejos e sonhos. Por mais que você tente, não será possível, pelo menos por enquanto, não enxergar o que vem sentindo. Mercúrio segue retrógrado em seu setor de Relacionamentos e algumas pendências do passado podem bater na porta, exigindo de você uma maneira mais prática e racional para resolver.

Leão: A primeira semana do ano chegou e, com ela, Vênus, o planeta do amor e da beleza brilhando em seu setor de relacionamentos. É possível abrir o coração novamente nesta fase, com a chegada de alguém especial e que pode mexer com você. Para as pessoas comprometidas, parceria e cumplicidade reinam, trazendo mais segurança para você se entregar cada vez mais.

Virgem: A semana começa com a Lua em seu setor de Carreira e Propósito, deixando você com certa dúvida do que vem por aí em termos de trabalho, dinheiro e reconhecimento. Não tenha medo do que vem, mas lembre-se que você é quem está no controle da sua vida. Considere novos estudos e aperfeiçoamentos para começar o ano com um pé no crescimento

Libra: Vênus, seu planeta regente, chega no seu paraíso astral e deixa você com vontade de viver a vida intensamente. Criatividade, novas pessoas e até um romance não estão descartados – curta bastante essa vibe inspiradora. Por outro lado, questões de passado com familiares também ganham pauta essa semana na sua vida. Não fuja dos conflitos, resolva para resolver de vez.

Escorpião: Semana excelente para fazer seus planos e correr para concretizar. Com Sol e Urano se encontrando no céu, os dias prometem uma enxurrada de energia para tudo que vem desejando construir e realizar. Parcerias e relacionamentos ganham também com esse encontro astral e trazem para você novas oportunidades.

Sagitário: A primeira semana do ano chega trazendo um pouquinho de sorte para quem está buscando romance e novas chances de amar. Isso porque Vênus e Júpiter se encontram no céu e trazem novas e boas sintonias para os encontros inesperados e do acaso. O mesmo vale para quem está buscando possibilidades extras de ganhos – que tal ficar de olho aberto para não perder nenhum sinal?

Capricórnio: Sol continua reinando no seu céu, caprica, e essa semana, com mais intensidade ainda após o encontro com Urano em seu paraíso astral. Por mais desafiadoras que algumas questões estejam, você estará com o poder da criação na mão, prestes a modificar cenários para atingir seu máximo potencial. Não tenha medo de arriscar.

Aquário: A semana começa com Vênus, a dona do amor e da beleza, entrando em seu signo e deixando você mais alegre, sociável e de bem com a vida. Tal energia pode render bons frutos nos relacionamentos e também com o dinheiro – sinal de energia alta e, com isso, novas e prósperas oportunidades. Aproveite ao máximo o presente do universo nesse início de ano!

Peixes: Com a Lua reinando seu campo familiar, certas pendências e dúvidas do passado trazem energias chatinhas nessa primeira semana. Resiliência e dar uma bela ouvida na intuição pode ser excelente para o momento. Por outro lado, Vênus chega no seu setor inconsciente do Mapa e traz boas doses de sonhos com chance de virarem realidade, sobretudo no amor. Renove suas esperanças e aposte no diálogo e cumplicidade.