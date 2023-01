Horóscopo semanal: as previsões para o seu signo de 16 a 22 de Janeiro

Áries: Os próximos dias trazem mais direcionamento na carreira e nos seus projetos. Com o fim de Mercúrio Retrógrado neste setor do seu Mapa, você tende a ter um pensamento mais prático e direcionado. Aproveite as boas energias para ir em busca de mais oportunidades para o seu crescimento.

Touro: A semana está recheada de novidades para você, a começar com a volta de projetos e demandas que estavam paradas – você pode ter boas surpresas no trabalho. Além disso, Urano, que está alocado em seu signo, deixa o movimento retrógrado no dia 22 e as coisas voltam aos seus eixos de forma mais leve. É época de abrir os braços e reconhecer o que o Universo vem mostrando.

Gêmeos: Com o fim da retrogradação de Marte e, agora, de Mercúrio, seu pensamento prático volta ao equilíbrio e você consegue criar estratégias melhores para seus projetos e objetivos. Você estará mais comunicativa e falante, o que pode abrir campo para oportunidades e novidades em todos os setores.

Câncer: Com o fim de Mercúrio Retrógrado em seu setor de Relacionamentos, você pode decidir de vez abrir os braços para as novidades e para os novos recomeços. Não tenha medo de se entregar e nem de viver o que a vida vem te chamando. Parcerias no trabalho ganham bênçãos do Universo também.

Leão: Sua rotina de trabalho ganha boas sintonias e tudo que estava suspenso volta a ganhar boas energias. É hora de se atualizar e criar estratégias claras para seguir adiante com seus planos. No amor, uma nova vibração te ronda – abre espaço para ser surpreendida de forma positiva.

Virgem: Com o fim de Mercúrio Retrógrado, você sente sua vida voltando aos eixos. Não tenha receio de firmar bons compromissos e até pegar algumas demandas a mais no trabalho – isso faz parte do seu crescimento e merecimento. Uma novidade na sua carreira pode te trazer os sinais que você vem pedindo ao Universo.

Libra: Esta semana, o Sol brilha forte em seu paraíso astral e uma renovação energética de encontrar caminhando. Cuide mais de você, dos seus interesses e de tudo que vem querendo e almejando. Chances grandes de um novo romance surgir a qualquer momento.

Escorpião: Os próximos dias trazem mais direcionamento e equilíbrio para suas relações e parcerias de trabalho. Tudo encontra seu eixo e o tempo de revisar erros do passado nesta área se encerra por enquanto. Portanto, abra-se para novas perspectivas e vivências que fazem seu coração bater mais forte. Nao tenha medo de expor seus sentimentos para quem ama.

Sagitário: Com o fim de Marte e Mercúrio Retrógrado, suas relações e seu trabalho ganham novas sintonias. Você estará mais focada em fazer sua parte para obter bons retornos, mas cuidado apenas com a falta de comunicação – fale sempre o que precisa ser falado e exposto. Cuide um pouco mais daquilo que você considera importante e prioridade em sua vida.

Capricórnio: Pronto, Caprica! Depois de um período intenso de Mercúrio Retrógrado por aí, finalmente você pode respirar aliviada sem medo de ser feliz. Sua época de revisão em relação às suas atitudes e escolhas vem terminando – mas, isso não significa menos responsabilidade daqui em diante. Relacionamentos e trabalho voltam a andar de vento em popa!

Aquário: Na próxima sexta, dia 20, o Sol chega por aí trazendo uma renovação de energia e brilho pessoal. Momento de fazer uma limpeza daquelas, de tirar da vida o que você sabe que não vai agregar, abrindo espaço para o que vem pra ficar. Você estará em sintonia com o Universo, portanto, faça seus pedidos. É tempo de brilhar, aquariana!

Peixes: Com o fim de Mercúrio Retrógrado, alguns projetos e até mesmo chances de expor trabalhos e ideias voltam a fazer parte dos seus planos. Seus amigos também se reaproximam e o período de certa interiorização chega ao fim. Com isso, de espaço para novas experiências e sintonias – você pode aproveitar essa semana para trazer para perto suas ideias e seus sonhos sem medo de ser feliz.

