Horóscopo semanal: previsões de 01/08 a 07/08

Áries: o mês de agosto chega com energia de sobra para concretização. Reúna suas energias e forças para tirar do papel tudo que deseja fazer e realizar. Não tenha medo de expor seus pensamentos e ideias – as coisas tendem a encontrar um rumo melhor do que você vem imaginando.

Touro: Lua em Virgem faz um bom encontro com Urano em seu signo no começo desta semana e te impulsiona a tomar algumas atitudes em prol dos seus objetivos. Determinação de resolver o que precisa será o mood dos próximos dias, não tenha receio de se jogar nas oportunidades.

Gêmeos: Mercúrio, seu planeta regente, entra em seu setor de família nesta semana e traz certo movimento neste assunto, trazendo resoluções. No campo dos relacionamentos, cuidado apenas para não deixar certas conversas inacabadas, renove sua fé neste setor.

Câncer: semana boa para resgatar um plano de estudos ou de aperfeiçoamento. Os astros dão sinal verde para você colocar em prática tudo que deseja fazer para crescimento pessoal. No final da semana, espere por certo agito com amigos mais próximos.

Leão: o Astro-rei continua vibrando por aí, emanando bastante luz e energia. Com a última Lua Nova em seu signo, ocorrida na última semana, você ainda consegue aproveitar essa vibe para começar ou recomeçar – de trabalho a relacionamentos. Aproveite essa sintonia para manifestar o que deseja para os próximos 6 meses.

Virgem: Mercúrio, seu planeta regente, entra em seu signo no dia 5 e traz bastante movimento para suas ideias e projetos. Pode esperar por dias produtivos – mas cuidado com o excesso e com a auto cobrança para deixar tudo perfeito. É tempo de renovar seus propósitos.

Libra: a Lua em seu signo no meio da semana traz a atenção para os relacionamentos e seu trabalho. É importante colocar sua velha e boa diplomacia em jogo para tomar suas decisões, mas sempre agindo com seu equilíbrio. Não se exalte antes de escutar seu coração.

Escorpião: a Lua entra em seu modo Crescente, em seu signo, e traz energias prósperas sobre tudo que deseja atingir. É um ótimo momento para lidar com suas questões internas e que andam difícil solucionar. Se puder, aproveite o momento também para curtir mais o que gosta de fazer. Isso dará equilíbrio ao seu campo emocional.

Sagitário: Júpiter retrógrado no setor mais positivo do seu Mapa traz alerta para exageros ou atitudes impensadas. Nem tudo que você vê pode ser verdade – então, nesta semana, cuide para não contar mentiras para si mesma. Confie em sua intuição.

Capricórnio: por mais desafiadoras que estejam as energias, essa semana você consegue ter algumas respostas do que vem plantando. Nas relações pessoais, questões de passado não fazem novas estradas – ou seja, olhe para frente se quiser que tudo fique bem neste setor.

Aquário: Mercúrio, o planeta da comunicação, entra em seu setor de grandes transformações e dá uma mexida no que você precisa (para ontem) resolver. Alguns encerramentos se fazem necessários, sobretudo ao que diz sua carreira e propósito de vida. Não tenha medo de dar passos que sabe que pode dar.

Peixes: em seu setor de relacionamentos, a comunicação se faz melhor presente e você pode esperar por momentos de mais cumplicidade e aproximação. Nas questões de trabalho, Mercúrio dá seu tom e traz oportunidades que há tempos você vem buscando – não perca a esperança.