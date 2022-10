Horóscopo semanal: as previsões entre 24 e 30 de outubro

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Por Viviane Pettersen 23 out 2022, 10h05

O que a semana entre 24 e 30 de outubro reserva para o seu signo? Descubra abaixo as previsões do Horóscopo.

Áries: Para os próximos dias, você passa por alguns insights profundos sobre suas escolhas de vida. É possível que algumas questões que não foram encerradas como deveriam possam fazer parte da sua vida novamente, justamente para que você dê novos direcionamentos. Não esqueça de fazer novas escolhas com base na sua maturidade.

Touro: Chegou a época do ano em que suas relações profissionais e pessoais passam por limpezas profundas. Os próximos dias serão de pura intensidade. Não se acomode com velhos sentimentos, busque regeneração para sentir o novo em sua vida.

Gêmeos: Seu setor de autoestima e autocuidado pede por um olhar mais intenso nestes próximos dias. O Eclipse Solar desta terça-feira dá uma ajudinha e faz com que velhas sombras sejam visíveis para que você possa optar por novos caminhos. Lembre-se que tudo que fizer sentido a você, antes de mais nada, vem de você.

Câncer: Momento interessante para dissipar os medos e incertezas sobre seus caminhos e descobertas. Conte com ajuda da intensidade do Sol, Lua e Vênus para te indicar as melhores coisas a serem feitas a partir da sua consciência

Leão: O Eclipse Solar vem para iluminar novas decisões com base nas escolhas e caminhos passados. Seu setor familiar, assim como sua ancestralidade, podem trazer novas diretrizes sobre as verdades que você vem comprando ao seu respeito. Não espere muito mais tempo para colocar seus sonhos em prática.

Virgem: A intensidade desta semana traz luz para um momento crucial, que é a sua necessidade de se impor mais diante das situações, sobretudo aquelas que precisam do seu olhar estratégico. Não tenha receio de dar ideias e de alavancar projetos, você está na trilha do crescimento e não pode ter medo do que vier.

Libra: Sua temporada te trouxe insights poderosos de como se colocar no mundo. Agora, o mergulho é interno para saber o que de fato precisa ser mudado para que você entenda de vez o que precisa entender. Portanto, nada de insegurança ao fazer esse movimento, pois a saída é pelo lado de dentro.

Escorpião: Sol, Vênus e o Eclipse Solar trazem novos movimentos a você. Os próximos dias serão de pura intensidade, mas com propósito. Seu amadurecimento se faz necessário agora para você reconhecer seus verdadeiros caminhos. E hora de brilhar!

Sagitário: Os próximos dias jogam luz para o que você vem tentando esconder de si mesma. É momento de se reconectar com você e fazer escolhas que te tragam discernimento, coragem e brilho pessoal. Tudo que te apaga não precisa fazer parte da sua vida. De situações a pessoas, escolha quem merece quem você é.

Capricórnio: A próxima semana traz certo desequilíbrio emocional, justamente para que você tome as rédeas da sua vida e permaneça no centro da sua órbita. Contudo, não esqueça, que as prioridades da vida passam por setores que você não quer ver ou esconde de si mesma. Abra-se verdadeiramente.

Aquário: Apesar de incômoda, essa energia intensa do Eclipse Solar, Sol e Vênus joga luz em tudo que deseja realizar. Para atingir o que você merece, é necessário certo desconforto. Com isso, se jogue na vida, pois não há o que temer e o que perder. Todas as suas decisões agora são ancoradas pelo universo, confie no que ele pode fazer por você.

Peixes: Momento decisivo para você se tornar quem você deseja se tornar. O Eclipse Solar traz luz para momentos de certo incômodo, mas estabilidade também, no sentido emocional e nas intuições que a vida pode trazer. Não se preocupe com o como, mas com o resultado de tudo que você sonha. Quando você acredita, o resto conspira ao seu favor.