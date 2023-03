Horóscopo semanal: as previsões de 13/03 a 19/03

A Lua em Sagitário promove a expansão em todos nós. Com isso, ficamos mais atentos aos nossos desejos. Contudo, é necessário ter confiança para conseguir alcançar os objetivos. Além disso, a semana traz um convite para observar as questões internas com carinho: não se culpe excessivamente e nem se martirize por questões do passado. Já deu para perceber que as introspecções estarão em alta nos próximos dias, né? A seguir, você confere as previsões completas para cada signo:

Áries: Esta semana, Mercúrio, o planeta da Comunicação, chega em seu signo trazendo mais movimento e tomadas de decisões. Cuidado com o excesso de energia e a impulsividade, que pode tomar conta em alguns momentos. Ótimo período para demandar o que estiver precisando de atitude.

Touro: A Lua Minguante desta semana te leva a refletir sobre seus novos caminhos e decisões. Vênus chega por aí nos dia 16 e te faz lembrar para não ter receio de escutar a voz do seu coração quando ele te pede para seguir. Sua jornada de aprendizado começa quando você toma a coragem de ser quem é.

Gêmeos: Marte, que permanece em seu signo, traz uma leve tensão com sua maneira de sonhar e de projetar suas emoções. Pegue leve com você! Lembre-se que sua autocobrança não tem fundamento se souber reconhecer sua estrada. Planos e objetivos ganham novas energias esta semana.

Câncer: A semana começa com a Lua Minguante trazendo um pouco mais de interiorização para sua rotina, você pode sentir a necessidade de ficar mais quieta. Analise as situações ao seu redor e saiba separar o joio do trigo – nem tudo merece a sua energia e disposição.

Leão: Esta semana, apesar da energia um pouco mais reclusa, Vênus embarca em seu setor de Carreira e Propósito e traz mais direcionamento e estabilidade para seus planos. Sua capacidade de análise estará tinindo, mas cuidado com a vontade em excesso de sentir-se segura a todo custo.

Virgem: Vênus embarca em seu setor de expansão e espiritualidade e traz questões profundas para serem vivenciadas esta semana. Você poderá se conectar mais com as energias que vem construindo nos últimos tempos – atente-se aos sinais que te trazem respostas para o que procura. Vivencie o lado mais mágico e não tão pragmático.

Libra: Mercúrio traz oportunidades e bons movimentos para suas parcerias de trabalho. Você pode ser convidada a participar de projetos ou estar com pessoas importantes para seu crescimento – aproveite a chance para fazer networking. Nas relações, a comunicação se faz necessária, demonstrar o que que quer pode trazer respostas interessantes para os assuntos do coração.

Escorpião: O planeta do amor, Vênus, entra em seu setor de relacionamentos e parcerias e deixa tudo um pouco mais colorido essa semana. A vontade de criar conexões profundas te deixa mais focada em construir uma jornada mais estável e segura. Harmonia para quem já está em um relacionamento e paixões para quem está em busca. Vivencie!

Sagitário: A semana começa com a Lua Minguante em seu signo trazendo uma conexão profunda com seus instintos, emoções e intensidade. Tenha o tempo que precisar esta semana para colocar o que precisa em seus devidos lugares. Tenha mais paciência com você e sua jornada.

Capricórnio: Vênus entra no seu paraíso astral e te convida a exercitar seu lado mais amoroso com você mesma. Tire um tempo para cuidar de si, fazer o que gosta e repensar seus próximos passos. O planeta do amor pode trazer surpresas interessantes esta semana para quem estiver em busca de conexões estáveis e profundas.

Aquário: Marte em seu paraíso astral traz energia de sobra para conseguir o que deseja através da sua criatividade e segurança na sua maneira de ser e pensar. Porém, cuidado com ilusões e projeções que podem chegar esta semana. Equilibre seu mental com suas emoções, nem tudo é o que parece.

Peixes: Sol, Netuno e Saturno trazem indícios de caminhos decisivos esta semana. Você e sua capacidade de sentir antes que todos possam trazer bons resultados em tudo que estiver fazendo. Contudo, não tenha medo de agir com maturidade e posicionamento firme em situações que necessitem esta postura. Quando você não toma as rédeas da sua vida, as coisas não acontecem como você deseja, lembre-se disso.

Pílulas Astrais

13/03 : Lua em Sagitário promove a expansão do que queremos em nossa vida. Acreditar é o primeiro passo.

14/03 : Lua na fase Minguante te convida a olhar pra dentro o que você quer mudar fora

15/03 : Não se responsabilize por tudo que acontece. Dê ao outro a chance de errar e de cuidar de sua vida também

16/03 : Vênus entra em Touro e promove uma temporada de bem-estar e estabilidade nas relações. Cuide-se e cuide do outro!

17/03 : Lua em Aquário te faz enxergar o que deseja além do que seus olhos podem ver. Abra-se para o que precisa

18/03 : Siga sempre o que o coração diz

: Siga sempre o que o coração diz 19/03: Mercúrio entra em Áries e promove movimentos e oportunidades para sua vida pessoal e profissional. Determinação é a palavra-chave do momento!