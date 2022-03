Horóscopo semanal de 07/03 a 13/03: um bom momento para reavaliar escolhas

Áries: Vênus e Marte entram em sua Casa 11, de planos para o futuro, e todas esses assuntos ganham força essa semana, com iniciativas, parcerias e novas ideias que chegam para te motivar. Se você trabalha com comunicação e inovação, novidades sobre esses setores podem impactar diretamente seu trabalho. O amor também ganha um novo direcionamento, para quem estiver em busca, com novas pessoas que chegam através de amigos e conhecidos.

Touro: A semana começa com a Lua em seu signo, o que pode deixar você e seus planos um pouco em câmera lenta. Tire esse momento para repensar algumas ideias e para avaliar melhor suas escolhas. Com a carreira e dinheiro, chances de movimento e novas propostas aparecem mais para o final da semana, o que gera em você mais ânimo. Com o coração, não dizer o que sente pode gerar falsas interpretações, arrisque-se um pouco mais.

Gêmeos: A duplinha Vênus e Marte se insere em sua Casa 9, das experiências externas, e promove um encontro com pessoas que podem te ajudar em projetos e oportunidades que te agregue, além de dinheiro, muito conhecimento. É momento de se abrir para novas aventuras e seguir a sua intuição. No amor, a vontade de vivenciar sua liberdade fala mais alto e você vai optar por compartilhar esse desejo com quem está na mesma sintonia que você.

Câncer: É chegado o momento de agir mais com razão diante de tudo que você quer que mude em sua vida. As atitudes de hoje serão as experiências de amanhã e o universo vem cobrando cada vez mais responsabilidade e disciplina com energias, ações e sentimentos que não agregam mais. Para que mantê-las? No amor, uma pessoa do passado pode dar as caras novamente e promete remexer com seu coração.

Leão: Início de semana um pouco mais lento e com uma preguicinha, mas essa energia é passageira e já muda com os dias. Tire um tempo essa semana para reavaliar algumas escolhas e caminhos, pode ser que precise mudar a rota para obter melhores resultados. Parceria de trabalho ganhando as bênçãos do universo. Já no amor, relacionamento com movimento positivo faz com que vocês curtam bastante os momentos a dois. Se estiver em busca de um amor, uma pessoa bastante diferente pode te chamar atenção.

Virgem: Os próximos dias trazem aspectos de fluência e bastante positivos em seu trabalho. Aproveite o bom momento para fazer contatos, propor ideias, ampliar a comunicação e trabalhar seu lado mais expressivo. Cera correria também invade seus dias, com alguns prazos a serem cumpridos. No final da semana, tire um tempo para colocar seu lazer em dia, especialmente com os amigos.

Libra: Vênus e Marte ocupam o espaço em seu Paraíso Astral e os assuntos ligados ao seu cuidado pessoal ganham movimento e força. Ótima semana para começar exercícios, promover seu bem-estar, mudar o visual. Nos romances, a estrelinha brilha por aí e você estará chamando atenção mais do que nunca. Só não se esqueça de cultivar a responsabilidade afetiva em todas as relações que tiver ou quiser construir.

Escorpião: O início da semana, algumas dúvidas sobre seu trabalho e dinheiro podem ganhar presença por aí, mas se você souber canalizar essa energia em seus projetos e ideias, você conseguirá dissipar qualquer angústia. A carreira, aliás, ganha uma benção extra, trazendo para perto oportunidades de crescimento e expansão. No amor, não espere pelo momento perfeito para dar o primeiro passo, só vai!

Sagitário: Assuntos cotidianos podem tomar parte do seu tempo nesse início de semana, com algumas pendências a serem resolvidas. Não adianta postergar, elas te encontram logo ali de novo – o melhor é resolver. Na saúde, incômodo com coluna e musculatura pode interferir em seus planos, fazendo com que você precise dar uma atenção melhor a esse aspecto. No final da semana, uma viagem rápida pode ajudar a aliviar o stress e, de quebra, fazer com que você conheça pessoas interessantes.

Capricórnio: A semana começa com a Lua em seu Paraíso Astral trazendo um pouco mais de conforto para suas decisões, apesar de você se sentir um pouco mais emocional. Momento de ficar mais em off, cuidando de você com atitudes que gerem maior acolhimento e prazer (conhecer um restaurante novo pode ser uma boa pedida). No restante dos dias, notícias boas sobre seu trabalho e lado financeiro te colocam de volta no topo do comprometimento e boas decisões. Amor com bastante cumplicidade e para quem está solteiro, um amigo pode chamar mais atenção do que normalmente chama…

Aquário: Vênus e Marte entram em seu signo e promovem uma festa de emoções por aí. Estará mais animada, com vontade de explorar o mundão por ai. Oportunidades de trabalho e ganhos chegam para você avaliar e seguir, se quiser. A estrelinha brilha e nem que você não queira, não passará despercebida. Um novo amor pode bater na porta quando menos você esperar.

Peixes: O Astro-Rei continua brilhando por aí e agora traz um empurrão a mais para que você cuide de seus sentimentos e emoções. É hora de abrir espaço para o novo, mesmo que seja difícil largar o que foi confortável por muito tempo. Vênus e Marte podem trazer oportunidades de trabalho passadas ou que você considerou inexistentes, pode ser uma nova chance de vivenciá-las. No amor, alguém que já ocupou seu coração pede uma nova chance e você precisa colocar tudo em pratos limpos antes de aceitar.