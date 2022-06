Horóscopo semanal: as previsões entre 13/06 e 19/06

Áries: Marte, que está em seu signo, e a Lua em Capricórnio desta semana trazem uma certa tensão, mas não tente dar murro em ponta de faca. Ao invés disso, refaça seus planos, se necessário, e, no trabalho, aja com mais prudência. Algumas questões pedem revisão, mas não se esqueça que toda mudança chega para ser algo melhor. Não insista no que já foi.

Touro: Lua Cheia essa semana traz possibilidades de crescimento e expansão, desde que você se coloque aberta para isso, queira isso de verdade – ou pode deixar de ver algumas coisas que estão para acontecer e que podem mudar pra melhor sua vida. Não tenha medo de arriscar e tampouco de crescer, mesmo que seja de uma maneira que você não tinha planejado antes.

Gêmeos: Mercúrio está de volta em seu signo trazendo mais dinamismo e movimentos aos seus planos. Está na hora de fazer e acontecer, não espere oportunidades, crie. Semana de correria e de algumas mudanças que te levam para novas experiências. Aproveite.

Câncer: para os próximos dias, cuidado com a disputa de poder nos relacionamentos. Escolha sempre o diálogo e entendimento. Contudo, uma energia de mudança e transformação paira no ar e questões do passado podem voltar para uma finalização definitiva. Dessa vez, esteja atenta com essa nova oportunidade para construir um caminho mais próspero.

Leão: Sol e Saturno dão uma trégua e, junto com Mercúrio, alinham novas parcerias e oportunidades de trabalho essa semana, com chance de modificar algo que precisa em prol do novo, do alternativo e de novas energias. Aproveite a boa vibe para se destacar. Nas relações, algumas questões pedem mais coerência com seu sentimento – não faça nada se não for por um propósito real.

Virgem: Lua em Capricórnio encontra-se com Plutão e te convida a fechar alguns ciclos que estavam te perseguindo, principalmente ligados à sua autoconfiança. Não tenha medo de reagir diante do que você deseja de fato na vida. O principal empecilho é você mesmo, não se cobre tanto e deixe as coisas irem como precisam ir.

Continua após a publicidade

Libra: semana de Lua Cheia traz bons frutos – o que você tem plantado, é hora de colher. Cuidado apenas com algumas incertezas que batem na porta, elas não são maiores que os seus desejos. Equilíbrio entre razão e emoção pode trazer bons resultados na vida profissional e também no pessoal.

Escorpião: semana intensa e de muita energia interna – cuidado para não se sentir afogada em suas próprias palavras ou sentimentos. Tire os próximos dias para fazer um balanço do que não deseja levar para os próximos 6 meses. É momento de deixar ir e abrir suas energias para o que vem por aí.

Sagitário: a Lua em seu signo esta semana traz novas conexões e chances para você construir novos e prósperos patamares em relação a desejos e conquistas. São dias de ideias, entusiasmo e insights poderosos que te fazem ter brilho no olhar. Aproveite a boa energia para cuidar de você.

Capricórnio: a Lua em seu signo esta semana traz momentos de paciência e resiliência no campo profissional. Não esquente demais com coisas que não pode controlar, apesar de todas as suas tentativas. Não espere muito dos outros e, nas relações, prefira a sinceridade do que atitudes feitas no impulso. Acalme o coração.

Aquário: a Lua Cheia em Sagitário traz certa esperança para essa semana no que se refere aos seus propósitos e planos. Não queira pensar demais, confie um pouco na sua intuição e cultive a atitude necessária para resolver o que precisa em prol da sua melhora. Responsabilidade com o que sente e pensa será o termômetro para suas energias essa semana.

Peixes: esta semana, a vibe é manter um pouco mais a razão em cima da ilusão. Cuidado ao se colocar muito em situações que não esteja vendo com clareza todos os lados. Não troque o certo pelo que acha duvidoso – e nessa, o alerta também em não se duvidar. Se tem alguém que isso não pode acontecer, é você mesmo.