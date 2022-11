Horóscopo semanal: as previsões de 28/11 a 04/12

O que os astros reservam para o período de 28/11 a 04/12? Descubra no horóscopo da semana!

Áries: Nesta reta final de novembro, os próximos dias te pedem maior controle sobre seus pensamentos. Não adianta nada fazer muito e pensar que falta mais e não é capaz. Mantenha o equilíbrio para que qualquer coisa não te cause ansiedade. A Lua em Aquário que inicia a semana te oferece a energia de resolução do que precisa para cuidar do seu pensar.

Touro: Seus próximos dias te trazem certa dúvida sobre o trabalho e seus projetos futuros, mas não desperdice tempo e energia com o que já foi ou com o que não pode controlar. Entregue-se para novas perspectivas de futuro e para a concretização dos seus sonhos. Expansão, otimismo e movimento são as palavras-chaves desta semana para você.

Gêmeos: Semana boa para construir novas jornadas no trabalho. Você estará mais determinada a tirar seus planos do papel e fazer. Todas as opções estão disponíveis, por isso não tenha medo de arriscar. A boa sorte te acompanha esta semana te trazendo sinais que precisa para seguir em frente.

Câncer: Sua rotina esta semana traz certa ansiedade e um pouquinho de dúvida de algumas questões práticas que estão acontecendo em sua vida. Tenha calma e ouça mais o coração para tomar algumas decisões importantes. Sempre que tiver dúvidas do que fazer, lembre-se que o Universo recompensa os corajosos.

Leão: Suas relações ganham o centro das atenções esta semana e você pode colocar na balança algumas sensações de dúvidas que estão, vez ou outra, atormentando. Não é momento agora de decidir nada – apenas observa como as coisas se desenham para você. Angústias e medos passados não devem fazer morada em seu coração, cuide e limpe tudo para que você viva as melhores coisas.

Virgem: Parcerias de trabalho e relacionamentos ganham novos e singelos movimentos esta semana. Você estará mais atenta ao que acontece e poderá enxergar com clareza tudo o que precisa para ser feliz. Boas chances de conexões no trabalho te trazem oportunidades de crescimento e expansão – não tenha medo de acreditar que é possível melhorar o que já tem.

Libra: A semana te traz mais determinação em seus empreendimentos, libriana. Você se sente mais focada e com atitude em fazer dar certo tudo que vem promovendo em sua vida. Não tenha medo de enfrentar o que vier para conseguir o que deseja. Suas relações ganham novas energias – um passo de cada vez.

Escorpião: Esta transição de Novembro para Dezembro te move para o que deseja construir cada vez mais rápido. Não tenha receio em se jogar as oportunidades. Amigos e pessoas conhecidas te trazem boas novas – inclusive te colocando em contato com alguém bastante interessante e especial. O momento continua oportuno para aumento de ganhos, aproveite!

Sagitário: A energia vital segue por aí e traz boas perspectivas para seus relacionamentos e seu crescimento profissional. Não tenha medo de tentar. Contatos com pessoas de fora, assim como oportunidades de expansão de conhecimento e carreira estão na linha de frente das conquistas desta semana.

Capricórnio: No final da semana, a energia lunar paira sobre algumas decisões e escolhas do seu passado e isso te traz força e coragem para modificar o que for necessário para seguir em frente. Seu trabalho ganha força e movimento, com a chegada de oportunidades boas e que te trazem crescimento. É hora de manifestar.

Aquário: A semana começa com a Lua em seu signo e traz certa dúvida sobre algumas decisões e escolhas. Mantenha o pensamento fluido e realista, nem sempre o que a mente traz é a verdade. Em todas as escolhas já feitas e as que ainda serão lembre-se que você é quem está com o remo na mão.

Peixes: Depois de alguns meses, Netuno, que está em seu signo, deixa o modo retrógrado e traz uma nova vibe de energia para seus projetos e sonhos. É hora agora de realizar o que vem construindo. Trabalho e relacionamentos ganham novos capítulos com mais estabilidade e segurança emocional.