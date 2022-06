Horóscopo semanal: as previsões de 27/06 a 03/07

Áries

No decorrer da semana, Sol e Júpiter se encontram no astral e este encontro pode trazer algumas energias um pouco desafiadoras, sobretudo com exageros, ímpetos e questões emocionais que reverberam. Cuidado para não entrar em sintonia errada e longe do que pretende alcançar. Procure descansar a cabeça e agir em prol dos seus objetivos – e não contra eles.

Touro

A Lua em Câncer esta semana traz para você novas perspectivas de realização. Se estiver em uma jornada nova de vida, aproveite o momento para aprender e a sair da caixa para colocar em prática tudo que tem direito e é seu por merecimento. Já para quem está construindo esse caminho, novas e boas chances de novidades te encontram esta semana. Saiba reconhecer!

Gêmeos

A semana começa com boa sintonia da Lua em seu signo, juntamente com Vênus e Mercúrio que abrem espaço para as novidades chegarem e ficarem, sobretudo nas relações. Atente-se bem com as conexões que fizer essa semana, pois poderão ser cruciais para você. Não desperdice nenhuma ideia ou oportunidade.

Câncer

Semana de Lua Nova traz a você algumas boas chances de aproveitar esse momento de renovação e colocar tudo para acontecer. Seu brilho pessoal estará tinindo e é uma excelente escolha cuidar melhor de você. Projetos e pessoas novas chegam em sua vida, e os astros mandam a boa dizendo que está bonito e favorável aproveitar essa jornada.

Leão

Nas questões emocionais, convém esperar um pouco para tomar decisões mais importantes. Isso porque Sol e Lua se encontram essa semana e trazem alguns incômodos e dúvidas sobre alguns caminhos a seguir. Tenha cuidado ao ponderar suas escolhas – melhor resolver alguns medos e crenças antes de seguir em frente com algumas questões.

Virgem

Para esta semana, momentos de muita parceria e engajamento com suas questões de futuro marcam os próximos dias. Contatos, visibilidade e reconhecimento chegam através do seu trabalho e será difícil não querer aproveitar tudo isso. Só tenha cuidado com a insegurança e com o excesso de perfeição e controle.

Libra

Saturno e Mercúrio, em seus signos irmãos, pedem um pouco mais de responsabilidade e disciplina com o que deseja melhorar em sua vida. Alguns desafios chegam, mas para que você vá de encontro ao melhor que pode tirar. Para isso, certifique-se do que deseja de verdade, tenha esse compromisso… que o universo se encarrega do restante.

Escorpião

Contatos com pessoas importantes pode ser uma saída para resolver algumas questões importantes para você. Para isso, se coloque em movimento, mesmo sem tanta vontade. Para essa semana, onde colocar sua energia, é neste lugar que tem tudo para

acontecer.

Sagitário

A alta concentração de planetas em seu setor de relações traz para essa semana bons indícios de parcerias. Se estiver esperando alguma novidade ou oportunidade, amigos podem ser a ponte perfeita nos próximos dias. Não tenha medo de se colocar e aproveitar! Já no romance, uma pessoa nova e parecida com sua energia pode ser boa de papo e trazer para você a esperança de algo bom surgir por ai.

Capricórnio

Seu campo de relacionamentos brilha esta semana com a Lua Nova neste setor, trazendo uma vontade única de aproveitar melhor a vida, ainda mais com alguém especial. Abra-se para o novo e não permita que medos ou inseguranças tomem conta. Para quem já possui uma relação, o momento é de investir nela.

Aquário

Algumas energias essa semana te instigam a intensificar o cuidado com você e seus pensamentos. Não tenha receio de arriscar, mas para isso, lembre-se que é necessário se despir de situações do passado que te travam. Para conseguir o que deseja, antes, é necessário acreditar que é possível.

Peixes

Sol e Lua se encontram no setor mais próspero do seu mapa e traz boas vibes com criatividade e resultados de alguns trabalhos feitos dias antes. O reconhecimento chega e você pode comemorar! No romance, alguém do passado pode voltar a ser o centro dos seus pensamentos… ai vai de você reorganizar os sentimentos ou não para escutar esse coração.

Pílulas diárias

27/06: Lua em Gêmeos traz mais energia para a vibe mental de hoje. Você é o que você pensa, nunca duvide disso e nem das consequências.

28/06: Dia de Lua Nova, com o encontro de Sol e Lua em Câncer. Seja você o seu motivo para seguir em frente!



29/06: Energia de Lua Nova reverbera por todos os signos e é hora de recomeçar e iniciar tudo que vem para o bem maior! Não desperdice a chance!



30/06: Lua e Marte tencionam no céu e a briga é pelas emoções. Cuidado com o que sente – não jogue no outro o que você não gostaria que jogassem em você!



01/07: Mês de Julho chegou e com ele, muitas possibilidades de ser feliz! Já soprou a canela hoje?



02/07: Saturno e Mercúrio te lembram que é necessário compartilhar com o mundo seu propósito. Foque sua energia no que realmente importa, não se engane!



03/07: Domingo de Lua em Leão traz à tona o nosso autocuidado e autoestima. Tire o dia para cuidar do que é importante para você!