Horóscopo semanal: as previsões de 20/02 a 26/02

Áries: Vênus chega por aí trazendo mais energia, disposição e paixão! Com a união do planeta Júpiter, você estará mais focada e determinada em conseguir o que deseja. Momento ideal para os relacionamentos – não tenha medo de ser feliz.

Touro: Com o fervor da semana acontecendo, você estará mais focada em planejar oque precisa para resolver e realizar tudo depois das festas. Mas, há novidades boas para quem deseja dar um novo rumo ao coração: sintonia pode bater forte com alguém que vai saber exatamente o que está sentindo.

Gêmeos: Com Lua, Vênus e Júpiter habitando sua Casa de Futuro, não tem como: você estará animada com tanta novidade que já acontece agora. Novas pessoas, contatos e oportunidades te encontram no meio desta energia boa, o que tem tudo para fazer com que seus planos deem certo. Amores e paixões em sintonia.

Câncer: Com o Sol habitando seu setor de Expansão e Crescimento, você estará mais conectado do que nunca com sua intuição e sensibilidade. Não tenha medo de expressar o que sente: será importante para você. Aproveite as boas energias para materializar o que vem querendo há tempos, é época para isso.

Leão: Vênus e Júpiter promovem uma festa em seu setor de Crescimento e há grandes chances de um trabalho não passar despercebido – e você ser muito bem remunerada por isso. Aliás, oportunidades de ganhos te encontram nos próximos dias, pode agradecer ao Universo. Cuidado apenas com o excesso de trabalho e energia, descansar a mente também faz parte da prosperidade

Virgem: Com o Sol iluminando seu setor pessoal, você estará mais focada em fazer com que suas relações ganhem forma. Se estiver em busca de um romance, há chance também, basta você não se limitar tanto e se permitir viver. Vênus dá aquela forcinha na energia, aproveite!

Libra: Momento ótimo para quem estiver em busca de um relacionamento, já que o planeta do amor habita este setor em sua vida. Cuide da sua energia para atrair alguém como você deseja – cuidado, apenas, com excessos. É bom parar para olhar a saúde também com tanto estímulo nos últimos dias

Escorpião: O Astro-Rei habitando seu paraíso astral traz a você oportunidades de crescimento e valor para tudo que vem fazendo. Não é hora de desanimar e tampouco de desistir: cuide de você para que consiga ver melhor o que chega. O trabalho depois da folia te espera: chances de crescimento e boas novas trazem mais sorrisos e esperança

Sagitário: Vênus, Júpiter e Lua trazem novas e ótimas energias para o setor mais positivo do seu Mapa. Isso faz com que seu otimismo atinja níveis altos – aproveite! Cuide melhor dos pensamentos e não deixe certas preocupações dominarem, o momento pede mais cautela com a sua mente.

Capricórnio: A semana começa com novidades, mas com algumas questões a serem pensadas também sobre seu futuro. O momento é de criar estratégias para você melhorar o que deseja em sua vida – deixe outras preocupações para depois. Não tenha medo de mostrar ao mundo quem é

Aquário: Vênus e Júpiter trazem o melhor do seu momento mais extrovertido, aberto e comunicativo – isso faz com que as atenções se virem para o que estiver fazendo. Boas oportunidades profissionais e pessoais te rondam, não tenha receio de pegar se estiver na vibe de crescer. A sorte te encontra caminhando, nao se esqueca

Peixes: Com tanta paixão, sedução e energia, é claro que há espaço para o lado mais romântico do seu signo também. O Sol já brilha no seu caminho e traz luz a tudo que necessita evoluir. Não tenha receio de pegar o que é seu por direito e modificar o que for necessário. Sinta e vá!

Pílulas astrais

20/02: Sol e Lua em Peixes trazem o recomeço. E lembre-se: é sempre pelo lado de dentro

21/02: Lua pisciana mostra o caminho através da intuição. Aprenda a ouvir

22/02: O que você procura também procura você

23/02: Desistir nunca foi opção. Ajeite o remo

24/02: Lua em Touro traz pé no chão e estabilidade. Aterrize

25/02: Agir também é uma linguagem do amor

26/02: Lua em Gêmeos fecha a semana trazendo leveza e bons ventos. Aproveite