Horóscopo da semana: Mercúrio Retrógrado pede cautela e paciência

No horóscopo da semana de 5 a 11 de agosto, a influência dos astros promete trazer novas energias e desafios para todos os signos. O Sol e Júpiter estão em harmonia, trazendo oportunidades positivas, mas Mercúrio Retrógrado pede cautela e paciência em diversas áreas da vida.

Prepare-se para enfrentar os imprevistos com serenidade e aproveitar as boas vibrações que os astros reservam para você. Vamos ao horóscopo semanal?

Áries

Com o Sol ainda brilhando no seu paraíso astral, você sente uma renovação de energia, pronta para iniciar algo novo, No entanto, com Mercúrio Retrógrado, é essencial ser cautelosa com sua comunicação e evitar impulsividade. Tendo Mercúrio Retrógrado influenciando seu setor de trabalho, é provável que alguns atrasos e imprevistos ocorram esta semana, deixando seus planos em aberto e exigindo ajustes no caminho.

Touro

Com a chegada de Vênus no ponto mais positivo do seu Mapa, você se sentirá mais renovada. Porém, com Mercúrio Retrógrado por perto, é importante ser cautelosa com situações do passado que podem reaparecer. Além disso, questões no trabalho podem não fluir como esperado, exigindo atenção para lidar com a ansiedade.

Gêmeos

Mercúrio, seu planeta regente, está retrógrado, mas o Sol faz um belo aspecto com Júpiter, fortalecendo seu poder pessoal e questões mais íntimas. Isso proporciona a chance de renovar sua energia emocional e até mesmo atrair sorte no amor. Contudo, uma questão do passado pode finalmente se resolver esta semana. Esteja pronta para agir com racionalidade.

Câncer

Com o Sol brilhando em seu setor financeiro e em harmonia com Júpiter, você pode esperar boas notícias e resultados positivos em projetos em andamento. Mantenha o foco e o equilíbrio para enfrentar este período desafiador com tranquilidade e evitar grandes contratempos.

Leão



O Sol, em aliança com Júpiter, ilumina seu círculo social, trazendo boas oportunidades de encontros, conversas e energias positivas. Aproveite esse momento para se conectar com os outros e, se estiver pronto para um relacionamento, foque na sua sociabilidade e nas interações que podem surgir.

Virgem

Com Vênus iluminando seu signo, sua autoestima está em alta, favorecendo seus objetivos amorosos. No entanto, com Mercúrio Retrógrado, antigas emoções e pessoas do passado podem ressurgir, trazendo incertezas e questionamentos. Com Mercúrio retrógrado em seu signo esta semana, é essencial ter cautela com atrasos e imprevistos. Embora algumas áreas do trabalho fluam bem, oferecendo oportunidades e reconhecimento, as finanças exigem maior atenção.

Libra

Esta semana, seu lado emocional pode se destacar, já que Mercúrio e Vênus influenciam essa área, afetando suas estruturas sentimentais. Concentre-se em seus objetivos e, mais importante, nas mudanças que você deseja implementar para melhorar seu relacionamento. Mesmo com a energia um pouco baixa, esta semana você ainda consegue trazer novidades, impulsionada por sua sensibilidade e criatividade.

Escorpião

Não permita que seus medos e bloqueios atrapalhem o avanço da sua estrutura emocional. Para alcançar os resultados desejados, é fundamental amadurecer seu propósito e aprender com a jornada. Aceite as consequências do seu estado emocional e trabalhe para transformá-lo.

Sagitário

Com Mercúrio Retrógrado afetando seu trabalho, é crucial ter cuidado com responsabilidades excessivas e cobranças desnecessárias. Continue determinado, mas evite se deixar consumir por exigências infundadas. Mantenha a neutralidade para garantir que as coisas fluam de maneira harmoniosa.

Capricórnio

Esta semana, com Mercúrio retrógrado, você pode se sentir um pouco confusa em relação a compromissos e prioridades. No entanto, é importante ser cuidadosa ao lidar com questões de relacionamento, pois sua abordagem pode causar mal-entendidos. Pratique a paciência e esteja presente para evitar conflitos.

Aquário

Com o Sol e Júpiter em harmonia na sua área de romance, você pode se beneficiar da sorte e das oportunidades para fazer esse setor prosperar. No entanto, evite a autocobrança excessiva por perfeição para que o amor aconteça. Seja gentil consigo mesma e permita que as coisas aconteçam naturalmente.

Peixes

Com Mercúrio Retrógrado influenciando seu setor de relacionamentos, é importante ter cautela com discussões e desentendimentos. A comunicação pode enfrentar dificuldades, gerando atritos e exigências. Preserve a serenidade para lidar com as questões práticas de maneira eficaz.

Pílulas diárias:

05/08: Mercúrio está retrógrado em Virgem. Mantenha-se no presente e evite exageros consigo mesma

06/08: Evite cobranças excessivas na vida. Pegue leve com você

07/08: Sol em Leão em parceria com Júpiter em Gêmeos traz crescimento e expansão de projetos pessoais.

08/08: Dia de portal energético e dia de Vênus em Virgem em conjunção com Mercúrio Retrógrado: questões de passado em relacionamento vem a tona

09/08: Não espere dos outros aquilo que você não oferece a si mesma

10/08: Não tenha medo de arriscar

11/08: Mantenha-se em estado de presença para organizar tudo que precisa..

