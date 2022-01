Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Intensidade e emoção podem marcar esse Dia de Marte e as coisas podem esquentar. Nos relacionamentos, é momento de curtir um pouco, sem se preocupar muito com o amanhã. Permita-se viajar em seus sonhos e aproveite para enaltecer o elo com a pessoa amada.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)