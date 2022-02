Juntos há 53 anos, vovó Maria e seu Bartolomeu não se largam pra nada

Tudo começou com um pisão de pé. Ela gostou dele e passou em sua frente várias vezes para ser percebida. Tinha 24 anos e era considerada bonita em sua comunidade, ele tinha 30. Estavam na casa de parentes, em Imperatriz – hoje vivem em Senador La Rocque – no Maranhão. “Quando me notou, não tirou mais os olhos de mim”, conta seu Bartolomeu, todo prosa, no alto de seus 83.

Ele e a vovó Maria, de 76, estão casados há 53 anos e namoraram pouco tempo, pois ela teve certeza imediata de que o rapaz caladão era a pessoa da sua vida e resolveu casar sem mais delongas.

Tiveram um namoro completamente diferente do que estamos acostumados. “A gente se falava mais por bilhetes e cartinhas e, quando se encontrava, tinha apertos de mãos, beijos na testa e abraços”, relembra ela. “O primeiro beijo foi no rosto, de ladinho”, conta, toda catita. Quando pergunto sobre o beijo na boca, eles só faltam corar e dizem que só aconteceu de verdade depois do casamento.

“O que mais me encantou nele foi o olhar, me apaixonei pelos olhos do meu ‘véi’. Ainda hoje acho que tem os olhos mais lindos”, acrescenta ela. Rápido no gatilho, seu Bartolomeu devolve os elogios: “O que mais me encantou nela foi a beleza, foi e ainda é a mulher mais linda”.

Crises nunca tiveram, nunca pensaram em separar-se, desistir. “Sempre entramos em acordo um com o outro, em tudo que vamos fazer. A vida inteira fizemos tudo juntos”, agora são os dois que falam praticamente juntos.

“Quando trabalhava de roça, ela estava lá sempre do meu lado, hoje não trabalhamos mais, no entanto, fazemos companhia um ao outro o tempo inteiro, nós não conseguimos ficar longe um do outro, até antes da pandemia amava levar ela para igreja na garupa da bicicleta”, confessa o romântico Bartolomeu, personagem importantíssimo nos perfis do Tik Tok e do Instagram (@vovozinhatiktok) que a filha Francisca criou para eles se distraírem durante a pandemia.

Dessa união harmoniosa veio uma família grande que está adorando o sucesso da dupla nas redes. São 6 filhos (ela pariu 9), 23 netos, 36 bisnetos, e, por ora, 3 tataranetos.

