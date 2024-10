Menopausa, sucessão e diversidade impactam a carreira das mulheres

Quem são as líderes que estão transformando o mercado de trabalho (e o mundo). Inspire-se aqui com as histórias e as novidades de empreendedoras, executivas e CEOs. Conhece alguém que merece destaque? Escreva sugestões para colunaclaudia@gmail.com

Nesta edição de Mulheres, Carreiras e Negócios conheça um pouco mais sobre a Márcia Cunha, fundadora e CEO da Plenapausa; Sigrid Guimarães, sócia e CEO da Alocc Gestão Patrimonial; e Vetusa Pereira, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo Heineken. Boa leitura!

Menopausa e vida profissional

Cerca de 44% das brasileiras que estão passando pela pré-menopausa e menopausa se sentem menos produtivas em suas rotinas corporativas, de acordo com um levantamento inédito da Plenapausa. O estudo mostra ainda que apenas 27% se acolhem neste momento e diminuem as cobranças internas e somente 8% reduzem as horas trabalhadas por semana para conseguir se sentir melhor ao lidar com os diversos sintomas.

Para a CEO e fundadora Márcia Cunha, as mulheres estão percebendo efeitos em suas carreiras. “O estigma da menopausa dificulta a busca por apoio e compreensão, fazendo com que muitas enfrentem desafios adicionais sem o suporte necessário para gerenciar essa fase de suas vidas profissionais”, diz.

Os dados coletados entre agosto de 2021 e julho de 2024, ouviu mais de 17 mil mulheres com idade média de 47 anos. Acelerada pela Matter, maior hub de inovação em saúde dos Estados Unidos, a Plenapausa é uma femtech com foco na saúde da mulher a partir da menopausa, entendendo que hoje, no Brasil, são cerca de 35 milhões de mulheres em idade menopausal e 85% delas sentem os sintomas em maior ou menor grau.

Planejamento Sucessório

A morte de Silvio Santos oferece um exemplo sobre como evitar um dos maiores desafios no planejamento sucessório: a imobilização excessiva do espólio. Ao distribuir parte significativa de seu patrimônio ainda em vida e preparar suas filhas para a gestão dos negócios, Silvio garantiu que seus ativos não se transformassem em um fardo imobilizado, difícil de administrar ou de dividir.

A avaliação é de Sigrid Guimarães, sócia e CEO da Alocc Gestão Patrimonial. Ela explica que a falta de liquidez pode causar problemas graves, como dificuldades para cobrir despesas imediatas e a desvalorização de ativos durante o processo de inventário.

E Silvio Santos, no entanto, soube manter um equilíbrio, estruturando seu patrimônio de forma a evitar que isso ocorresse, assegurando que seus herdeiros tivessem tanto os recursos necessários quanto a capacitação para gerirem o legado com sucesso.

Sigrid tem como bandeira reforçar a importância de um planejamento financeiro que considere a liquidez e a diversificação dos bens, essencial para proteger o patrimônio e facilitar a transição entre gerações.

Graduada em Administração pela PUC-Rio e MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC-RJ, a planejadora financeira tem uma carreira de 13 anos como executiva na holding das Organizações Globo e co-fundadora da Íntegra Consultoria Financeira, trazendo uma vasta experiência ao seu papel na Alocc.

A Alocc é uma gestora de patrimônio familiar que desenvolveu um método exclusivo de alocação de recursos, inspirada nos multi-family offices americanos. O Grupo Alocc-TNA, que faz a gestão patrimonial de aproximadamente 400 famílias, administra um patrimônio de cerca de R$10 bilhões.

Diversidade no universo cervejeiro

Vetusa Pereira é gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) do Grupo Heineken e, agora, está liderando uma iniciativa que tem como meta chegar a 40% de líderes pretos e pardos em 2030. Atualmente, a companhia conta com 34,5% de pessoas autodeclaradas negras em cargos de liderança.

Vetusa Pereira é uma mulher preta, mãe e nordestina, nascida em Salvador, na Bahia. Em um setor tradicionalmente marcado por desafios relacionados à diversidade, a baiana, que conta com mais de 14 anos de carreira, está comprometida em trazer uma visão mais inclusiva e representativa para o Grupo Heineken.

A história da executiva com o universo cervejeiro começou em 2010 na Schincariol, passando também pela Brasil Kirin, quando a cervejaria ainda não havia sido adquirida pelo Grupo Heineken. Em 2017, Vetusa passou a fazer parte do time Heineken Brasil. Formada em Ciência Biológicas pela UNEB (Universidade do Estado da Bahia), iniciou sua carreira na companhia na área de Qualidade, passou por cargos de Analista Junior, Sênior, Especialista e Coordenadora.

Em 2015, após um MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Tiradentes, ela decidiu fazer uma transição de carreira e começou a atuar com Educação Corporativa e Recursos Humanos, até que em 2020 passou a se envolver em temas de DEI assim que a companhia deu início às iniciativas e a área, assumindo em 2022 a posição de gerência.

