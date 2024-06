O empobrecimento maduro

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Tenho visto cada decadência. Sem elegância alguma. Pessoas de classe média e algumas poucas ex-ricas, hoje, na penúria.

Aos 60, não tem trabalho, não pagam plano de saúde, comem o que tem e, o pior, zero esperança. Não se prepararam para o futuro. Ele chegou. Com nossas dores na lombar, joelhos dramáticos, calvície, brochadas, menopausa braba. E só vai piorar.

Mas o mais difícil é ver a incapacidade de virar o jogo. A tal geração que surfou o milagre econômico quando criança, passou por várias crises, mas todas ao largo.

Famílias abastadas que hoje sofrem, não viraram a chave da mamata de outrora. Acharam que ia durar. Não fizeram planejamento financeiro, não conversaram na mesa sobre desemprego, sobre descer de patamar, sobre economizar. INSS? Coisa de pobre. Palavra horrível. Como assim economizar? Poupar? Não comprar isso ou aquilo? Não viajar?

Sim… Enquanto todo mundo na sua cabeça está indo para Dubai, existe um mundo silencioso que rala. Mas só você acreditou no Instagram. Apenas o seu algoritmo foi pra Seychelles, porque outras estão no BRT, quebrando a cabeça com como pagar boletos e ter uma vida planejada na maturidade.

E continuo minha visão voyeuse do caos. Amigos sem dente, cachorro quente ao invés de empadão, aluguéis atrasados, despejos anunciados, futuros interrompidos. E isso em plena maturidade.

Estamos cansados, mas precisamos reagir. Como fazer? Aprender a viver com menos, compartilhar o que se tem, vender o que pode virar grana e mudar o mindset. Urge entendermos que precisamos de pouco. Muito pouco.

Mas a fartura tem que ser da autoconsciência, que a velhice é cara. Bem cara. Acorda. Pelo menos assim você garante o lanchinho da tarde.

