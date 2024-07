Mulher, você não é uma merda

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Fiquei tão impactada pelo texto que a escritora Ruth Manus fez para a cantora Iza no dia em que ela rompeu com seu companheiro. Mexeu demais comigo. Estou há semanas lendo e relendo o texto dela. Tomara que sirva para você também. Como eu disse em um comentário na página da Ruth, esse manifesto deveria ser distribuído em todas as escolas do ensino médio . Fica a dica.

“Desde cedo garotas aprendem a mirar baixo. Isso vale para empregos, sonhos, namorados. Mirar alto nos faz arrogantes, gananciosas. Mirar alto é pra homens. E as mulheres que vão quebrando esses paradigmas – fazem sucesso, ganham dinheiro, conquistam diplomas – pagam um preço caro por isso.

Homens medianos têm certeza de que merecem mulheres fabulosas, empregos fabulosos, salários fabulosos. São criados para isso. Mulheres fabulosas se convencem de que os medianos (e muitos abaixo do mediano) bastam para elas – ele me trata bem, ele é um cara legal, ele é suficiente.

O problema desse mecanismo é que isso gera neles a certeza de serem mais do que são. De merecerem o que na realidade era genuinamente incompatível com eles. E de merecerem, inclusive, mais.

Continua após a publicidade

Porque uma mulher fabulosa não basta para ele: o distorcido mediano que enxerga um gigante no espelho – mas que no fundo sabe ser pouco. A mistura entre o recalque e a ganância não raramente resulta nisso.

Um teco-teco nunca vai conseguir acompanhar um boeing. E esse teco-teco é capaz de passar uma vida sem se enxergar como o teco-teco que é, se comportando como a aeronave potente e espaçosa que nunca será, quando na realidade deveria ser grato por alguém reduzir a velocidade para tentar voar ao seu lado”, Ruth Manus.