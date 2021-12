Expresso 2222

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

É amigos, vai começar a farra do Ano Novo. Mas esse próximo não será igual ao que passou. Vem com a polarização acirrada da política espirrando nos mortais. Imagina o cenário: pobreza, política, picada…. É vacina, é urna, é fome. Eu como carioca estou uma pilha.

Quero crer que as coisas vão melhorar. Quero crer que as pessoas vão melhorar. Mas estou sendo Poliana? Estou sendo babaquilda? Eu sempre tento ver o copo cheio, mas agora com os personagens novos – o vírus, os novos presidenciáveis e os mesmos famintos – todos descendo a ladeira do dia a dia, estabanados e apressados por suas conquistas.

Meu Deus… não quero jogar um balde de água fria mas sinto que as coisas precisam voltar para as nossas rédeas. Pegar na mão, ou melhor, na unha. Ou você quer cobrar moral de um Brasil onde não agimos como cidadãos?

E jogando luz na maturidade, somos nós, os mais velhos que temos que dar o exemplo e mostrar nossas armas. Experiência, vivência, sensatez, calma e sobretudo ação. Repeti várias vezes essa palavra na tentativa de realizar. Quero muito acreditar que os prateados serão os heróis da resistência e vão liderar uma nova caminhada dos 100 mil. Seria lindo, não é mesmo?

E precisamos lutar por inclusão, políticas públicas, mais emprego, mais atitude. Não só na política, mas sempre afirmo que apenas com mandato podemos existir senão tudo será só garganta.

Então meu conselho para os maduros que me seguem é um novo e vigoroso protagonismo cívico em 2022. Sem isso seremos apenas uns invisíveis cada vez mais banalizados pela pátria.

Abre o olho e, de preferência, se candidate!