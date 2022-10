Efeito? Defeito?

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Atualizado em 4 out 2022, 14h47 - Publicado em 5 out 2022, 08h37

Muito se fala sobre camuflar as imperfeições na maturidade. Mas acho, com meus pensamentos invertidos, uma bobagem. Achava, cara leitora. Tô entrando na onda do “faz-de-conta” pois não tira pedaço nem lesa outrem. Tenho uma amiga que mente a idade. Para cima. Diz que tem 73 ao invés de 70. “Me acham sempre tão conservada, que aderi”.

Pensei: Inteligência emocional é isso. Pra que dizer que tem menos? Não estamos mais na era Barbie. Já saímos do mercado de bundas e peitos duros. O que está em jogo agora são os efeitos. Defeitos? Já temos às pencas. E esse trocadilho de palavras me fez pensar sobre nossa figura na medina. Entre pelancas, próteses dentárias e escape de xixi – ou você vai dizer que não sabe do que se trata? – eu invisto em dar um “up” nas maquiagens possíveis.

Outro dia corrigi minhas varizes com spray de cabelo. Como assim? Pintei a perna como se fosse um grafite com air brush. No rosto, fui a uma festa com uma fita adesiva nos olhos para repuxar o olhar. Aprendi com uma influenciadora novinha e fiz igual. E o medo daquele troço sair? Quase colei com SuperBonder pra garantir. Meia elástica usada pelas Anittas e J’Los nos palcos salvam qualquer vestido mais curto ou fendas das saias. E o truque da segunda-pele nude por baixo de camiseta pra pelanca do braço não molengar?

Mas creia, tem cada situação que fico até bege. Spandex pra segurar pelancas? Fitas adesivas para subir peitos flácidos? Vestidos que simulam um corpo que não temos apenas com a imagem impressa no tecido? Sim, tem tudo isso no mercado. O que causa efeito, esconde defeito. Simples assim. Claro que não estou atrás da juventude eterna nem de voltar aos 35 anos. Nem Aladdin vai me trazer isso. Mas se temos essa chance de dar um up onde a gravidade estragou, por que não?

Relacionadas Famosos Dicas de estilo com celebridades de mais de 45 anos