Os 25 anos de Patricinhas de Beverly Hills

Mesmo um quarto de século desde seu lançamento, em 19 de julho 1995, As Patricinhas de Beverly Hills não perde seu apelo romântico e divertido. O mega sucesso que fez de Alicia Silverstone uma estrela (e lançou a carreira de Paul Rudd), foi uma adaptação super bem sucedida de um dos maiores clássicos da literatura, o romance Emma, de Jane Austen.

“Não foi como se eu quisesse fazer algo baseado na realidade. Inventei um mundo que eu curtia e que queria que fosse daquele jeito”, a diretora Amy Heckerling disse ao TheWrap. “Eu apenas queria mostrar e rir desse mundo fake, mostrar algo mais bonito e leve do que realmente é”.

Em inglês, o filme se chama Clueless – algo como “sem noção”, em inglês, que faz mais sentido quando vemos Cher, a personagem principal. Assim como Emma, Cher é uma menina rica e completamente desconectada com o universo à sua volta, mas de bom coração. Várias expressões e gírias usadas por ela ficaram populares e é divertido ver como a tecnologia avançou tanto que o filme é quase tão de época quanto a história original. Ainda assim, vale relembrar algumas curiosidades.

1- Reese Witherspoon e Sarah Michelle Gellar eram as preferidas do estúdio para Cher

Reese, ainda adolescente, já era uma estrela em ascensão e Sarah era a grande estrela de Buffy, A Caça-Vampiros. Alicia era praticamente desconhecida, embora tenha chamado a atenção quando fez o vídeo Cryin’, para o Aerosmith. Herckerling queria que Cher tivesse um apelo na linha de Marilyn Monroe e descartou Reese. Sarah não conseguiu brecha na agenda e o filme foi para Alicia, que é a alma de As Patricinhas de Beverly Hills.

2- A diretora frequentou a escola para aprender as gírias e expressões dos adolescentes

As If e Whatever foram “pescadas” pela diretora que queria que o filme falasse diretamente com os adolescentes. Para isso ela decidiu frequentar a escola onde ia gravar e prestar atenção como a garotada conversava.

3- A tecnologia prevista em 1995

“Eu uso camisetas e moletons como escritora e sempre que saio tenho pensar o que pode ficar bem em mim. Por que não podemos ter fotos de mim e ir tentando as combinações como uma boneca de forma que eu não tenha que vestir antes de ter certeza? Então pensei que um computador resolveria a questão. É super plausível e seria uma boa utilidade para tecnologia”, explicou a diretora sobre o super computador de Cher, que a ajuda a escolher os figurinos e acessórios. Até hoje não temos algo parecido…

5- As Patricinhas foi o segundo filme de Britanny Murphy

A atriz, que faleceu de pneumonia aos 32 anos, em 2009, fala a frase que ficou clássica, “Você é uma virgem que não sabe dirigir”, mas na verdade era ela mesma. Britanny ainda menor de idade e sua mãe a levava de carro para as gravações. Depois de Patricinhas, a atriz estrelou sucessos como Garota Interrompida e 8 Mile e Recém-Casados.

6- A cena do assalto é inspirada em um fato real

Quando Cher é assaltada e o bandido manda ela deitar no chão, ela chora porque vai estragar sua roupa de marca. A diretora incluiu a cena depois de ouvir um relato em um jantar. Um diretor contou que quando foi abordado por um assaltante na rua, ele tentou negociar não ter que se deitar no chão sujo explicando que “estava usando um Armani”. Ele disse que tinha mais medo de explicar à mulher que estragou a roupa do que da arma do bandido.

7- Alicia Silverstone ganhou todas as roupas que usou no filme

A atriz ficou com todo figurino de Cher, incluindo o conjunto amarelo Jean Paul Gualtier. Mas, segundo ela mesma contou, acabou doando tudo alguns anos depois.

8- Jeremy Renner e Paul Rudd disputaram o mesmo papel

Colegas de elenco em Avengers, Paul Rudd e Jeremy Renner disputaram o papel de Christian, o amigo gay de Cher. Nenhum dos dois ficou com o papel, mas Paul pelo menos foi o escolhido para Josh, o par romântico com Alicia.

9- O filme mostra 53 tipos de xadrez

A estampa xadrez era moda nos anos 1990, e nada menos que 53 combinações são usadas pelo elenco no filme.

10- As Patricinhas de Beverly Hills chegou ao cinema junto com novas versões de Emma

Emma é um dos livros mais populares de Jane Austen e tem várias versões no cinema, inclusive a que tinha uma então desconhecida Gwyneth Paltrow, lançada quase ao mesmo tempo. O filme de Gwyneth, no entanto, não ficou eternizado como Patricinhas…

