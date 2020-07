Festival de Gramado se reinventa com programação virtual e para TV

A 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado será feita de forma virtual e com exibição no Canal Brasil. O tradicional evento do setor audiovisual brasileiro se reinventa diante do cenário de pandemia do coronavírus.

“Até aqui, foram 47 edições apoiando a produção nacional, mesmo nos momentos mais difíceis, desde a valorização dos curtas, escola e porta de entrada para grandes cineastas”, aponta Diego Scariot, gerente de projetos da Gramadotur, autarquia municipal responsável pela realização do festival. “É um compromisso assumido pelo festival ao longo de sua história. Entendemos que realizar essa edição com tantos e novos desafios é uma responsabilidade que devemos levar adiante, ainda mais considerando o difícil momento vivido pelo segmento já antes da pandemia e que só se agravou no atual cenário”, complementa.

Para viabilizar o novo formato, a organização firmou uma parceria com o Canal Brasil, que exibirá as Mostras Competitivas (longa-metragens brasileiros e estrangeiros e curta-metragens brasileiros). Além disso, o canal também fará, como anteriormente, a cobertura jornalística e a transmissão ao vivo da cerimônia de premiação, prevista para acontecer em setembro. Os conteúdos, incluindo o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas, ficarão ainda disponíveis por 24h também no Canal Brasil Play, transmitido via streaming.

“Entendemos que na mesma medida do nosso desafio, essa é também uma grande oportunidade de expandirmos o alcance do Festival. Estamos muito felizes em levar produções incríveis e inéditas para todo o Brasil. É uma maneira de democratizar o evento”, comenta Iara Sartori, diretora de eventos da Gramadotur.

Continua após a publicidade

O festival traz Pedro Bial, Soledad Villamil e Marcos Santuario como curadores. Segundo comunicado enviado à imprensa, a cerimônia de premiação deve acontecer no palco do Palácio dos Festivais, em formato que atenda todos os protocolos de segurança.

As inscrições para a mostra competitiva de Longa-metragem Gaúcho (LMG) iniciam-se nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 29 deste mês. Os interessados devem acessar o site do Festival de Cinema de Gramado.