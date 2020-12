6 plantas que adoram o verão e são fáceis de cultivar em casa

Flores e plantas alegram de dão vida ao ambiente, mas é preciso saber suas características para, com o cuidado correto, mantê-las bonitas e saudáveis dentro de casa.

Há aquelas que vão bem como decoração em lugares com luz direta do sol. Outras preferem meia-luz e há aquelas que podem se queimar facilmente caso sejam expostas ao sol.

No verão, o cuidado com as regas deve ser redobrado, segundo a florista Juana Martinez, do Flores Online. “Por estar mais quente é aconselhável que as regas sejam feitas pela manhã”, indica. O ideal é checar a umidade da terra, com regularidade, para saber se é hora de molhar de novo. Ela indica que você confira a cada dois dias. “Se a terra estiver seca, molhe novamente. Regue deixando a base de terra úmida”, diz.

Assim como a falta de zelo e água pode matar a plantinha, muitas vezes forçar a mão em fertilizantes também pode prejudicar, diz a florista. “O recomendado é sempre utilizar apenas uma linha de fertilizantes, ou minerais ou orgânicos. O uso exagerado de fertilizantes pode matar a planta. O uso e dosagem dependerá do tipo de planta e a fase dela”, diz.

A especialista separou seis plantas que amam o verão, dentre elas quatro espécies de flores para ter em casa:

Gardênia

Perfumada, a gardênia é uma flor adora a luz do sol e não exige tanta manutenção. Sua floração se inicia entre a primavera e o verão. Você pode plantar em vasos e ou cultivar bonsais em jardins ou varandas com boa incidência da luz solar.

Margarida

É uma flor resistente e com boa capacidade de adaptação. Assim, é possível mantê-la em ambientes internos e externos. Mas é preciso que o local, mesmo sendo dentro de casa, tenha luz do sol pela manhã, o que ela adora, segundo Juana.

Girassol

Basta passar em qualquer loja de plantas ou floricultura para perceber que o verão é a estação dessa flor, por excelência. Mas, não desanime com a curta existência deles, os girassóis duram um ano, quando muito. Para cuidar bem deles é preciso colocá-los em um ambiente que tenha sol (muito sol) e regar a cada dois dias, no mínimo. Vale seguir a dica de checar a terra para não deixar sua plantinha com sede.

Orquídea

Ideais para apartamentos sem varanda, as orquídeas preferem luz indireta. Vale pesquisar melhor sobre o tipo de flor que você vai cultivar, já que há muitas variações e cada uma tem lá suas especificidades. O que elas têm em comum é que não gostam de vasos encharcados por isso modere a rega.

Alecrim

Se você sonha em ter uma horta em casa, que tal aproveitar o verão e começar pelo alecrim. Mas, lembre-se de manter o solo úmido logo que começar o cultivo. Quando a planta estiver maior, mantenha a drenagem controlada, indica Juana. O alecrim, diz, também não precisa de luz direta e vai bem em ambientes internos bem iluminados.

Ela pode ser usada como erva medicinal, chá e tempero de comidas. No início do cultivo deve-se manter o solo úmido e depois que a espécie crescer, manter a drenagem controlada.

Cactos e suculentas

Essas plantas são fáceis de cuidar e vão bem em todos os tipos de ambientes. Caso, tenha um vaso dentro de casa só certifique-se de colocar em um local com boa luminosidade. Tanto as suculentas quanto os cactos não precisam de muita água.