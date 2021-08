Na decoração, vintage e moderno se encontram em harmonia. Veja ambientes

O rei

Se tem alguém que mistura passado e presente, high e low, texturas e cores como ninguém é Sig Bergamin (@sigbergamin). Influenciado por sua vida itinerante (ele é um viajante nato, com olhar para colecionar referências), gosta de juntar itens étnicos e peças clássicas (daqueles que você encontra na casa da vovó) sem ficar caricato ou antigo.

Seus ambientes têm frescor e muita personalidade. O maximalismo que rege Sig aparece no encontro das flores desse papel de parede com o estofado e os vasos de louça na mesma temática. Ainda assim, nada tira o protagonismo da gueixa no quadro central. O ambiente foi capa do quinto livro do arquiteto, Maximalism, lançado em 2018 pela Assouline e que será relançado em breve.

Sig destaca que o segredo da decoração é pensar em um ambiente que seja confortável, aconchegante e proporcione bem-estar – juntar suas memórias de momentos marcantes ou heranças familiares pode ser um bom caminho!

Monte o ambiente

1. Capa de almofada Fence Leaves, Tok&Stok, R$ 149,90 – compre aqui!

2. Capa de almofada Aurore, Tok&Stok, R$ 159,90 – compre aqui!

3. Porta-velas Marsala, Mart, na E-cadeiras, R$ 22,90 – compre aqui!

4. Abajur de cristal, Prime Home Decor, R$ 1 188 – compre aqui!

5 . Cômoda clássica com tampo de mármore, Prime Home Decor, R$ 2 628 – compre aqui!

Meio-termo

Em alguns ambientes, como a cozinha, nem sempre é possível unir tantos elementos históricos e visuais. A preferência por espaços mais práticos, clean e claros é garantida com os revestimentos lisos e discretos. Porém, é no detalhe que fica o charme. A marcenaria nesse projeto da arquiteta Anna Yuri Murayama (@annayuri.arq) remete a traços provençais.

Como o nome indica, o estilo surgiu no Sul da França, combinando elementos românticos a rústicos. Conta-se que foi resultado das tentativas de camponeses imitarem a decoração dos palácios franceses – por isso tem um quê de rural. Aqui, a opção foi por preservar os desenhos arredondados e as molduras nas portas dos móveis, mas fazer o balanço no restante do ambiente com os eletrodomésticos com ares industriais.

6. Prato de sobremesa Valentine, Home Style, na Camicado, R$ 36

7. Kit de placas Flores, Etna R$ 100 – compre aqui!

8. Prato de bolo Lys, Wolff, na Camicado, R$ 120

9. Nicho Wayne, Tok&Stok, R$ 749 – compre aqui!

Tons e estampas

O estilo provençal mais assumido desse quarto, criado pela arquiteta Debora Durigon (@deboradurigon), carrega elementos fundamentais para a tendência: detalhes florais, paleta pastel e a cabeceira capitonê. Destaque também para o abajur com base de madeira, que faz a conexão com a natureza e a vida campestre.

A sensação de conforto imediata é uma das atrações do provençal. Para experimentar o estilo romântico, basta se ater a esses princípios. Quando estiver mais preparada para ousar, experimente acrescentar um detalhe de cor mais forte ou fazer o clash de estampas proposto por Sig – sempre dosando o que mais faz sentido no seu gosto e na sua casa.

10. Poltrona Marsala Rosé, E-cadeiras, R$ 1 400 – compre aqui!

11. Jogo de lençol La Vie Rouge, MMartan, R$ 990

12. Papel de parede Gracie, Tok&Stok, R$ 39,90 (o rolo) – compre aqui!

