Enjoou da décor? Esses 11 itens devem alegrar seu lar

Como anda a relação com a sua casa: um tanto quanto desgastada, mas com aquele amor do início preservado ou naquele nível por fio para jogar tudo para o alto? Um fato que não dá para negar é que, com mais tempo dentro dela, os incômodos realmente ficam mais visíveis, afinal, aparentemente não há mais canto a ser explorado no isolamento.

A solução para fazer as pazes por completo com o lar seria a reforma, que vamos combinar que é melhor ser evitada sempre que possível. Sendo assim, um mergulho na decoração e nos itens utilitários, que brilham os olhos de donos e donas de casa, podem ser a salvação perfeita neste momento.

Para animar o clima da sua sala, quarto, cozinha e até banheiro, CLAUDIA fez uma seleção de 11 peças coloridas e com formatos diferentes, que, além de dar mais vida à sua casa, ainda vão ser fonte de conforto e praticidade.