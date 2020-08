Ideias para modernizar o home office do pai (e nosso também!)

A motivação até pode ser o Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo (8), só que com todas as mudanças que 2020 trouxe para nossas vidas, é uma boa razão para investir em ideias e presentes para eles, mas que podemos usufruir também!

Uma coisa era ter um escritório em casa ou um espaço para o computador, a outra é usar o ambiente para o trabalho diário. Veja abaixo uma seleção de produtos da Amazon para montar o home office ideal em casa.

Mesa de trabalho e cadeira

Um ambiente de trabalho confortável sempre começa pela escrivaninha e pela cadeira, confira algumas opções disponíveis na Amazon:

1- Escrivaninha em L Thor, da Siena Móveis

Escolha ideal para quem tem espaço sobrando ou um cômodo dedicado apenas para trabalho.

2- Escrivaninha Cooler, da Artely Móveis

É opção para ambientes compactos, com o tamanho ideal para encaixar em vários cantinhos da sua casa.

3- Escrivaninha Alana 2 Gavetas, da JCM Móveis

Outro modelo compacto, acompanhado de uma pequena estante, para seus materiais de escritório.

4- Cadeira de Escritório Secretária Java II Preta e Cinza, da Mobly

Ajuda a manter a postura e traz conforto. Ideal para quem fica muitas horas em frente ao computador.

5- Mad Racer Sti Master, da PCYes

Para pais jogadores, mas também apresenta excelente conforto para o trabalho.

Material de escritório

Nem só de mobiliário grande vive o home office, né? No dia a dia, a gente sabe que os protagonistas de verdade são os materiais de papelaria e itens úteis, como luminárias. Confira algumas dicas!

1 – Porta Canetas Fume, da Dello

2 – Blocos de Notas Adesivas Post-it

3- Kit Canetas Esferográficas Trilux Ponta Fina, da Faber-Castell

4-Luminária de metal regulável, da Quality

Pais cinéfilos vão curtir a referência da Pixar.

5- Luminária LED, da Strax

Iluminação em LED que pode ser acoplada ao seu computador via USB

Acessórios para Notebook

Para os pais usuários de notebooks, essas são algumas opções de acessórios que podem melhorar a experiência:

1- Suporte para Notebook Uptable Chrome, UP-02, da OCTOO

Para manter a postura correta e deixar a tela do notebook na altura dos seus olhos, a nossa dica é essa base.

2- Base Cooler Vertical, da Multilaser

Também oferece um bom apoio para manter a tela do computador na altura dos olhos enquanto refrigera o dispositivo.

3 – Teclado + Mouse MK220 sem fio da Logitech

Melhora ainda mais a experiência do suporte.

Máquinas de café

A hora do cafezinho no escritório pode ser ainda melhor com as cafeteiras certas. A primeira opção é perfeita para quem aprecia um café coado. Já a segunda foi feita para os amantes do café expresso de qualidade e rápido.

1- Cafeteira Flavor, da Oster

2- Essenza Mini, da Nespresso