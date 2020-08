Presentes para pais apaixonados por arquitetura e decoração

Seu pai é daqueles que adoram reinventar a casa no tempo de descanso? Então o Dia dos Pais, neste ano comemorado no dia 9 de agosto, é a data perfeita para presentea-lo com mimos que estimule esse hobby.

Está sem ideias? Não se preocupe, trouxemos uma seleção de produtos de decoração – de poltrona para o home office até kit de jardinagem – que vão agradar qualquer pai apaixonado por arquitetura, decoração e design. E o melhor, tem preço para todos os bolsos. Confira:

PARA REDECORAR

1) Capa de almofada Velluto, R$ 36,44 – compre aqui

2) Quadro slim preto, R$ 125,34 – compre aqui

3) Mapa mundi de raspar, R$ 79,27 – compre aqui

PAI “MÃOS À OBRA”

1) Maleta de ferramentas com 129 peças, Sparta, R$ 79,90 – compre aqui

2) Bolsa em lona para ferramentas, Vonder, R$ 140,00 – compre aqui

3) Furadeira com 101 peças e maleta, Black & Decker, R$ 422,11 – compre aqui

PARA DAR UM UPGRADE NO HOME OFFICE

1) Cadeira de escritório, R$ 919,90 – compre aqui

2) Luminária de Mesa, R$ 270,08 – compre aqui

3) Estante escada, R$ 1.825,89 – compre aqui

PARA DECORAR E RELAXAR

1) Terrário de parede preto em cimento, R$ 47,26 – compre aqui

2) Poltrona massageadora, R$ 3.999,90 – compre aqui

3) Kit de jardinagem, R$ 135,01 – compre aqui

