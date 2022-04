Você sabe o que é uma praça sustentável?

A Praça do Acolhimento, espaço criado por Mário Wilson na mostra cearense deste ano, ficou em 1º lugar na categoria Sustentabilidade na Premiação CASACOR Ceará 2021. Mas afinal o que ela tem de especial nessa temática?

Para atender às normas de acessibilidade, o projeto realizou um aterro no terreno a fim de reduzir o desnível que havia em relação à rua. “Para isso, aproveitamos o material de demolição das próprias obras da mostra, sem trazer nada de novo para cá”, conta o arquiteto.

Além disso, a praça ainda reaproveitou madeiras de projetos de edições anteriores da mostra, que estavam guardados em um galpão, para criar a placa da entrada, os pergolados e até o painel em taco de madeira. Praticamente todos os materiais são de reaproveitamento, com exceção do piso de porcelanato usado no passeio.

O proprietário do imóvel dos anos 1970 gostou tanto do resultado que decidiu manter o projeto da praça. Assim, ela não será desmontada por tempo indeterminado.“Retiramos alguns objetos e peças de artesanato”, diz Mário Wilson, com satisfação. O ambiente ficou como um presente para a cidade.