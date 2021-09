Uma estante multifuncional ajuda a setorizar este apartamento de 77 m²

Este apartamento de 77 m² é a realização de um sonho do advogado Fabrício, de 30 anos. Ele queria fazer uma reforma completa, de acordo com suas necessidades e, para isso, ter um projeto personalizado, assinado por um escritório de arquitetura. Para isso, ele contou com a ajuda do arquiteto Rafael Ramos, de quem acabou ficando amigo no final do processo.

Com o imóvel recém-entregue pela construtora, o arquiteto teve liberdade para fazer uma reforma completa. “Desde a iluminação até as marcenarias e revestimentos, com decoração feita do zero. O morador só levou suas roupas para a casa nova”, conta o profissional.