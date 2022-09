Tons de verde e madeira clara neste apartamento de 74 m², em São Paulo

Com 74 m², este apartamento foi criado pelo escritório Estúdio 035, dos arquitetos Graziella Almeida e Guilherme Almeida, para um casal de cariocas e seu cachorro, que se mudaram para São Paulo.

“Desde o início os clientes queriam um apartamento amplo e bem aproveitado, pois na versão original tinha quarto e banheiro de serviços. Era comum em apartamentos antigos ter a dependência para funcionários, mas os clientes não achavam necessário”, explica Graziella.

Entre os principais desejos dos clientes estava a cozinha integrada, um lavabo para receber e um banheiro maior para os quartos. “Outro ponto que eles frisaram bem era o piso do apartamento em função do cachorro, eles queriam algo bonito e funcional. Porém, o receio deles era deixar o apartamento frio”, diz Guilherme.

Assim, os arquitetos retiraram todas as paredes entre sala, cozinha, quarto de serviço e lavanderia. “Com isso, remodelamos a cozinha para ter mais circulação e ser integrada à sala, criamos um lavabo e acomodamos a nova lavanderia”, diz Graziella.

Outra mudança fundamental foi retirar o banheiro de serviço, que ocupava um espaço dentro do quarto de hóspedes. “Porém, encontramos algumas prumadas na parede de divisão entre esses ambientes. Então, foi necessário desviar as tubulações e alterar a profundidade dos armários para camuflarmos as curvas das tubulações. O resultado ficou incrível e ganhamos armários profundos nesse local”, conta Guilherme.

Quanto aos materiais, no piso do apartamento inteiro foram instaladas placas de porcelanato de 120 x 120 m para ampliar os ambientes. “Com o objetivo de aquecer, entramos com a lâmina de madeira natural de tauari na marcenaria, tanto nos painéis quanto no mobiliário. Na sala, temos o grande painel, no lavabo fizemos o forro, na cozinha o painel e a persiana, no quarto do casal o painel e as mesas de cabeceira, no banheiro o armário e no quarto de hóspedes a cabaceira frisada”, diz Graziella.

A cor predominante do apartamento é a verde. “Os clientes adoram a cor e nos pediram para usar na cozinha. Esse tom aparece tanto na laca da cozinha quanto no papel de parede do lavabo”, completa Graziella.