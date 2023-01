Reforma traz cores e texturas naturais para cobertura de 170 m²

A arquiteta Cristina Bezamat, do escritório Bezamat Arquitetura, correu contra o tempo para elaborar o projeto de reforma desta cobertura linear de 170 m², em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Isso porque os moradores, um casal com dois filhos pequenos, tinha pouco tempo para se mudar.

Como o imóvel estava bem desgastado, a solução foi fazer uma reforma completa sem demolições, priorizando os ambientes mais importantes para os novos moradores — área social, quarto do casal e cozinha. “Devido ao prazo apertado de projeto e obras, não houve modificações na planta do imóvel. Só trocamos o piso e refizemos o teto em gesso para criar uma nova iluminação”, conta Bezamat.

O conceito do projeto surgiu depois dos primeiros contatos com os clientes. Eles queriam uma decoração totalmente nova, com um toque afetivo e atemporal. Peças contemporâneas não podiam faltar, mas sem perder a sensação de conforto e liberdade, além de espaços mais livres para que os filhos pudessem brincar. “Os clientes apresentaram uma paleta colorida com tons para deixar os ambientes com mais personalidade. E também demonstraram interesse em materiais naturais e acabamentos artesanais. Todas essas demandas serviram de inspiração para a nossa proposta”, explica a arquiteta.

Cristina notou, ainda, que os clientes queriam uma decoração onde cada peça tivesse uma linguagem própria, com presença marcante, ainda que harmonizada com o entorno, a exemplo do sofá estofado com lona verde. A estante, desenhada pelo escritório, também ganhou importância no conjunto. “A ideia era criar um ponto de apoio para uma vitrola, LPs e uma adega, além de outros itens. Para dar uma percepção de continuidade e evitar que ela se destacasse muito, laqueamos o móvel da mesma cor da parede lateral”, explica Bezamat.

Já o balanço de fibra natural fixado no teto, próximo à estante, foi um pedido dos próprios clientes. A arquiteta aproveitou para criar um cantinho lúdico para eles ouvirem música mais relaxados. Na área social também destacam-se a poltrona Proa, do Fernando Jaeger Atelier, e o banco Toti, de Bernardo Figueiredo, fornecido pelo Arquivo Contemporâneo.

Como os clientes têm um olhar especial para a natureza, o artesanato e a sustentabilidade, na área social a arquiteta apostou em cores, texturas naturais e bastante vegetação. “Vários tons de azul e verde que permeiam o projeto tornaram possível a experiência que eles sonhavam”, justifica ela. Com pegada tropical, o lavabo, por exemplo, ganhou papel de parede estampado de folhagens e estante pendente, da Lider Interiores, que serve de apoio para vasos com vegetação natural. Outro destaque é a bancada em granito preto fosco, com cuba esculpida no próprio material.