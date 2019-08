Uma mulher fez ela própria a “cozinha dos sonhos” usando madeira de sucata

Nicole Reid, uma mulher apaixonada por limpeza, conseguiu transformar a cozinha da sua casa utilizando madeira de sucata e tinta.

Tudo começou quando a moça quis mudar o ambiente de seu lar. A reforma, no entanto, custaria aproximadamente R$ 25 000. Com o preço salgado, ela decidiu arregaçar as mangas. No final, ao economizar com os materiais, Nicole conseguiu fazer com que toda a obra saísse por apenas R$ 2 500.

O início

Nicole começou a renovar sua casa há 18 meses, mas só depois ela percebeu que seu sonho estava fora do seu orçamento. Com isso ela passou a procurar maneiras de transformar sua cozinha utilizando materiais mais baratos, mas que garantissem o resultado desejado.

“Eu diria para todas as pessoas que querem reformar a casa para tentar mudar umas pequenas coisas antes para ver a diferença que faz”, diz Nicole ao Daily Mail.

Graças a uma pesquisa no Pinterest e algumas referências de revistas de decoração, a mulher conseguiu recriar a cozinha dos sonhos. O que mais a surpreendeu foi como foi fácil fazer tudo e conseguir o resultado final perfeito.

Ela própria lixou as madeiras e as aplicou no ambiente. Veja o resultado:

