Mais cor, por favor! 7 fachadas de casas coloridas que são pura inspiração

Morar em casa é um sonho! E não é preciso ser uma mansão para conquistar os corações e arrancar suspiros de quem passa na frente. Com uma boa dose de tinta, dá para combinar as cores e arrasar no visual.

Selecionamos 7 fachadas que estão aqui pelas ruas e que atraem os olhares pelas cores lindas.

1. Roxinha com amarelo vibrante

Este sobrado projetado pelo SuperLimão Studio é uma graça! A base é roxa, cobrindo até mesmo os tijolinhos aparentes. O Toque de Midas é a cobertura amarela das calhas, das grades metálicas e de outros acabamentos.

–

2. Moldura pink

Esta é a casinha da designer de interiores e blogueira Erika Karpuk. A construção com tijolos aparentes captura os olhares graças à moldura e a entrada pintadas em um tom vibrante de rosa. A cobertura que protege da chuva e abriga a calha ganhou pintura azul.

–

3. Turquesa com madeira

Que combinação infalível! Este projeto do DT Estúdio exibe fachada pintada de turquesa, que faz uma composição incrível com as esquadrias de madeira escura.

–

4. Delicadeza do rosa

Se a sua vibe não é tão intensa, que tal um rosa mais rebaixado? A fachada projetada pelo escritório Felipe Hess Arquitetos foi pintada com uma tonalidade clarinha de rosa, em harmonia com acabamentos acinzentados e de madeira.

–

5. A alegria das cores

Esta casinha térrea do Arquitetando Ideias é a prova de que não é preciso ser nenhuma mansão para ser incrível. A fachada mescla paredes azuis, janelas amarelas, telhas verdes, vasos rosa, madeira e tijolos.

–

6. Vermelhona

A casa estreita projetada pelo escritório Gil Mello Arquitetura se destaca pela tinta: um vermelho intenso que dispensa qualquer outro revestimento.

–

7. Azul, rosa e um pouco mais

O projeto ousado do Blacher Arquitetura tem a fachada coberta de tinta azul, as esquadrias pintadas de rosa e um mosaico de vidros coloridos em uma das janelas.