Integração e charme escandinavo são os pontos altos deste apê de 63 m²

Convenhamos: 63 m² para quem vai morar sozinha é uma área suficiente. Mas o problema deste apartamento é que boa parte do espaço era ocupado pela varanda. Por isso, a primeira proposta da arquiteta Carol Miluzzi foi integração total.

“Incorporamos a varanda à sala e ganhamos em aproveitamento”, conta. Assim, sala, cozinha e jantar ficam juntinhos e banhados pela iluminação natural. Repare na viga do teto para perceber onde era o limite da sacada e o espaço interno que seria desperdiçado.

Para a decoração, Carol explorou a proposta escandinava com um toque industrial.

–

“Passamos toda a iluminação por trilhos, feitos com perfilados pintados de preto. Outro elemento que deu charme e entrou no conceito que queríamos foi o tijolinho aparente pintado de branco. Conseguimos textura sem abrir mão das paredes brancas, que ajudam a refletir a luz natural em toda a área social”, fala Carol.

Destaque para a sala de jantar marcada pela marcenaria de madeira clara, composta por um conjunto de mesa, banco e estante.

–

“Os quadros mostram as experiências vividas pela moradora, que se encarregou pessoalmente em enquadrá-las”, diz Carol.

–

–

Destaque para a hortinha planejada no frontão de granito da bancada do cooktop. O espaço é ideal porque recebe bastante luz natural da janela.

–

O quarto pequenino se valoriza com armários de portas espelhadas, que ampliam visualmente a área. Meia parede foi coberta com lambris, pintados no mesmo tom de cinza da alvenaria.

–

O banheiro também tem função de lavabo para visitas, já que a área de lavatório fica isolada.