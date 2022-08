Estúdio cosmopolita de 34 m² traz o branco e off white como protagonistas

Conhecida como “Cidade Branca”, Ostuni é uma comuna italiana na região da Puglia, no sul da Itália, famosa por suas ruelas repletas de casas brancas que são anualmente pintadas com cal.

Por aqui, do outro lado do Atlântico, ela serviu de inspiração para o arquiteto Gregory Copello projetar, para a CASACOR São Paulo 2022, o Estúdio Ostuni, um loft residencial completo, de apenas 34 m², com estar, cozinha e suíte totalmente integrados.

O décor do espaço é predominantemente branco e off white, porém o arquiteto acrescentou elementos que imprimem um ar mais contemporâneo ao projeto, como toques de cinza e preto, por exemplo.

Destaque para o tijolinho branco das paredes, a viga de concreto bruto aparente, a divisória de cobogós em aço e a lareira de aço carbono natural.

No mobiliário, o sofá, a cama de casal e a luminária da cabeceira foram desenhados pelo arquiteto especialmente para o projeto.

“Esse estúdio concretiza muito do que eu entendo como um Infinito Particular. O ideal é que seja, ao mesmo tempo, um local de contemplação do belo e propício à introspecção, à conexão consigo mesmo”, conta Gregory.

“Ele também prova que é possível misturar vários materiais e texturas no mesmo espaço e ainda assim obter uma arquitetura limpa e sutil, que nos dá aquela sensação agradável de pertencimento e acolhimento”, conclui.

Serviço CASACOR São Paulo 2022

Quando: 05 de julho a 11 de setembro de 2022

Onde: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2.073

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 21h.

Ingressos:

R$ 80 (Terça a Sexta) – Inteira

R$ 40 (Terça a Sexta) – Meia entrada

R$ 100 (Sábados, Domingos e Feriados)

R$ 50 (Sábados, Domingos e Feriados) – Meia entrada*

Bilheteria digital: https://casacor.byinti.com

Compra de ingresso de meia-entrada:

– Idoso a partir de 60 anos

– Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento

– PCD e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13)

– Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto

* Comprovação de meia-entrada será exigida na porta

Importante: A compra do passaporte oferece acesso livre à mostra. Gratuidade de entrada é para crianças com idade comprovada de até 10 anos,

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos.

Venda para Grupos:

Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com