Este apê fofo, de 50 m², com porta rosa e sofá azul é pura inspiração

O primeiro apartamento da nutricionista Carolina Daher é cheio de personalidade e boas sacadas. A começar pela dupla marcante que encanta quem entra: a porta cor-de-rosa e o sofá azul petróleo. A partir dessa combinação, a arquiteta e designer de interiores Stefanie Sousa, do escritório Criar, pautou a decoração feminina e contemporânea.

O estilo escandinavo pediu bastante branco, cinza e tecidos quentes.

Na sala, o sofá azul Mariah (Mobly, R$ 759,99) divide o protagonismo com a porta pintada de rosa (cor Gérbera-rosa C104, da Suvinil). Misturando estampas de um jeito bem atual, a arquiteta escolheu um belo mix de almofadas da Tri.co (da esq. para dir., modelo Hexag, Labirinto, Cruz e Botão) e um tapete listrado (modelo Nórdico Cinza. Storehouse, R$ 199).

Ao lado da porta, Stefanie encontrou um canto para montar um hall de entrada com direito a aparador, cabideiro de chão e um belo espelho que amplia visualmente a área. “Também utilizei plantinhas para trazer mais vida e paz ao ambiente”, conta.

A parte mais importante da reforma foi a integração de espaços: a antiga varanda foi incorporada ao interior. Para aproveitar ainda mais as áreas, a arquiteta desenhou um móvel em L que agrega as funções de rack na sala e cantinho de bar e café na lateral.

A sala de almoço/jantar é bem moderninha, formada por mesa, cadeiras e um banco com futons – banquetas extras ficam ali ao lado para dias de casa cheia.

Moderninho, o quarto ganhou pintura com textura de cimento queimado, luminárias pendentes de ferro e uma cabeceira de tecido que imprime o aconchego (modelo Urban. Ondo, R$ 589).

O espaço embaixo da janela foi completamente aproveitado com um móvel multifuncional – a bancada é usada como apoio, o interior guarda sapatos, bolsas e acessórios. No cantinho, repare na penteadeira, que é um curinga! Aberta, ela exibe compartimentos e um espelho iluminado com fita de Led, mas se fecha completamente, virando uma bancada.

Na frente da cama, um painel de TV fininho não atrapalha a circulação.