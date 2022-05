Estante para 1500 livros é destaque em apartamento de 60 m²

Apesar de a tecnologia nos oferecer a possibilidade de ter nossos livros transformados em arquivos digitais e estarem disponíveis em uma única tela, há quem não abra mão de colecionar as publicações físicas em casa. É o caso do carioca Dalton de Farias Lopes. Ele tem uma estante com mais de 1500 livros acomodados em 48 nichos em destaque na sala de estar de seu apartamento de 60 m², no Rio de Janeiro.

Dalton é pesquisador em astrofísica no Observatório Nacional e especialista em estrelas de grande massa, com pós-doutorado em Roma. E, além do extenso currículo acadêmico, pratica Karatê há mais de 40 anos (é faixa preta sétimo Dan) e ainda tem a yoga como outra paixão.

A reforma de seu apartamento, onde mora desde 1995, tem a ver com isso. Assinado por Adriana Esteves, o projeto incluiu uma repaginação total do espaço, com direito à nova decoração, e tem uma curiosidade: a arquiteta e cliente foram namorados por oito anos e desde 2021 se tornaram bons amigos.

Continua após a publicidade

“Quando conheci o Dalton no Karatê, em 2013. No apartamento, só tinha cama, escrivaninha e mesa, além de muitos livros, claro, inclusive na cozinha. Deixei a casa literalmente cair para convencê-lo a fazer uma reforma, mas ele só topou quando sentiu necessidade de ter mais espaço para guardar os novos livros que foram surgindo ao longo dos anos”, conta a arquiteta. “

Ela destaca que Dalton também pediu piso frio, tudo branco e pouquíssimos móveis. “Ele queria ter espaço livre para praticar Karatê em casa”, acrescenta ela. A obra foi executada em três meses (entre o final de 2019 e início de 2020), mas a decoração foi feita aos poucos e acabou de ser finalizada.

A arquiteta conta, ainda que, por ser antigo, o apartamento tinha uma planta muito compartimentada, com cômodos bem apertados. Em apenas 60 m² havia sala, dois quartos, banheiro social, lavabo, cozinha, área serviço e dependências de empregada. Ela derrubou tudo e redesenhou a planta, que passou a contar com apenas um quarto, uma sala ampla, cozinha com área de serviço integrada e um banheiro com a bancada do lavatório aberta, separada da área com chuveiro e bacia sanitária, que é fechada.