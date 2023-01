Divisórias: confira 8 ideias para separar ambientes com charme

A integração dos ambientes é uma tendência forte na arquitetura, que continua em alta, mas, recentemente, ao passar mais tempo em casa, muita gente percebeu que alguns espaços em casa precisam de alguma separação. As divisórias podem ser leves e não bloquear totalmente a visão — em alguns casos, só um biombo ou um móvel vazado resolve a questão. Além disso, essas peças trazem, ainda, mais charme para a decoração. Veja abaixo algumas ideias!

Divisória-esquadria

Feita de serralheria, as divisórias que se assemelham às esquadrias trazem um ar industrial para o décor e são uma boa pedida para separar ambientes com leveza. Aqui, a estrutura delimita o espaço da cozinha, que está ao lado da sala de jantar.

Brise de madeira

Este hall de entrada ficou separado do restante do living com a instalação de um brise de madeira, que, além de demarcar a área, funciona como um belo elemento de arquitetura de interiores.

Sossego no home office

Eis uma situação que precisou ser resolvida por muita gente nos últimos anos: criar um espaço de home office em casa. E, se você não mora sozinho, já deve ter percebido que é fundamental ter um espaço separado do restante da casa. Aqui, a porta colorida com fechamento de vidro garante silêncio sem isolar totalmente.

Estante vazada

Outra ideia para fazer uma separação de espaços é criar uma estante de serralheria sem fechamento no fundo. Neste projeto, o móvel ocupa parte da parede da sala e segue como uma divisória de ambientes de visual leve.

Estante curva

Seguindo a mesma proposta do projeto anterior, aqui, a estante vazada tem um formato curvo, trazendo ainda mais estilo para o décor. Livros, objetos e plantas foram usados para compor o móvel.

Banheiro integrado

Com atmosfera de spa, este banheiro todo branco está integrado ao quarto, mas quando os moradores querem mais privacidade, é só fechar os painéis pivotantes com fechamento de palhinha.

Vidro canelado

Neste microapartamento, todos os ambientes são integrados a fim de aproveitar melhor os espaços. Mas, para garantir certa privacidade ao morador, a área da cama pode ser isolada por uma porta de correr feita de metal e vidro canelado, o que traz um toque retrô para o projeto.

Seguindo a paleta

Neste outro quarto, a área do closet pode ficar separada da área da cama por uma porta de correr. Repare que a cor da estrutura é a mesma da parte debaixo da parede, criando unidade visual.