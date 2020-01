Dia Mundial da Água: veja os números do desperdício e como economizar

Tomar banho, escovar os dentes, lavar roupa, cozinhar… tarefas básicas do nosso dia a dia que mandam litros e litros de água ralo abaixo. Literalmente!

Então, aproveite para pensar com consciência nessas ações neste Dia Mundial da Água (22 de abril) – data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em um esforço de conscientizar a população da importância da preservação desse bem.

Convenhamos: quem nunca entrou no chuveiro e se esqueceu da vida? Mas depois de ler alguns dados levantados pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, você nunca mais vai conseguir ficar mais do que 5 minutos no banho!

Uma ducha aberta (meio registro) por 15 minutos gasta 135 litros de água. Mas se você diminuir o tempo do banho para 5 minutos e se ensaboar com o registro fechado, esse número despenca para 45 litros. São 90 litros a menos de água que vão pelo ralo.

Confira os números do desperdício

Torneira gotejando = 40 litros por dia

Torneira com fio de água correndo = 130 litros por dia

Tanque com uso de água durante 15 minutos = 270 litros (o dobro de um ciclo completo de lavagem em uma máquina com capacidade de 5 kg)

Lavar a calçada com mangueira por 15 minutos = 279 litros

Mas os números da economia animam!

Escovar os dentes com a torneira fechada = 11,5 litros (casa) e 79 litros (apartamento)

Banhos de 5 minutos com o registro fechado ao se ensaboar = 90 litros (casa) e 162 litros (apartamento)

Torneira fechada enquanto ensaboa a louça = 97 litros (casa) e 223 litros (apartamento)

Lavar o carro com balde em de mangueira = 176 litros

Dicas práticas para economizar água

Coloque arejadores nas torneiras

Os arejadores são pecinhas pequenas e baratas como estas que você rosqueia no bocal da torneira. O produto serve para introduzir bolhas de ar no jato de água, reduzindo a vazão. A fabricante Docol afirma que a economia de água pode chegar a 50% e você nem sente a diferença na prática.

–

Instale registros reguladores de vazão

Restritores como este são colocados nos registros de parede, permitem a regulagem da vazão de acordo com a pressão no local. Você mesmo instala e regula a força da água.

Prefira descargas com duplo acionamento

Descargas com válvula de parede gastam muito mais do que as de duplo acionamento de caixas acopladas ao vaso. No caso das acopladas, elas têm fluxo determinado – opções de 3 e 6 litros –, enquanto as de parede dependem do tempo em que você as pressiona. A troca pode garantir uma economia de 60%!

Banho supercontrolado

Já ouviu falar em temporizadores de chuveiro? São dispositivos que você instala no chuveiro e que cortam a água automaticamente ao final de um tempo pré-determinado.

Consumo consciente

Utilizar as máquinas de lavar roupa e louça é uma mão na roda! E você não precisa abrir mão desse conforto se souber usar os equipamentos com consciência. Ligue as máquinas somente quando elas estiver com as cargas máximas de roupa e louça.

–

Reúso de água

Pequenas ações podem fazer toda a diferença! Que tal usar a água do banho (colete aquela primeira água que você não usa enquanto espera o chuveiro esquentar) e a água da máquina de lavar roupa para limpar o banheiro e a varanda?