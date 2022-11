Décor feminino, colorido e alegre neste apartamento de 70 m²

As cores favoritas do casal de moradoras deste apartamento de 70 m², Niterói, no Rio de Janeiro, foram o ponto de partida para a reforma. A ideia era criar ara criar ambientes descolados e alegres, com bastante praticidade. Entrou em cena, então, a arquiteta Amanda Miranda, que levou em conta todos os pedidos das clientes na hora de desenhar o projeto. “Elas pediram uma cozinha aberta para sala e uma casa colorida, repleta de plantas, com atmosfera descontraída e aconchegante”, conta Amanda.

Para adequar o espaço, a arquiteta precisou modificar um pouco a planta do apartamento. Por exemplo, ela eliminou o banheiro e o quarto de serviço para ampliar a cozinha, que foi integrada não só à sala como também à nova lavanderia. “Durante a demolição, como encontramos um pilar no trecho da sala de TV, a abertura precisou ser feita pelas laterais da cozinha para promover a integração desejada”, revela.

Na decoração, a arquiteta partiu das cores rosa e verde, as preferidas do casa. Na sala, algumas peças foram aproveitadas do acervo das clientes, como o armário-bar e a estante de livros. Já o mobiliário novo é um mix peças brasileiras contemporâneas de design assinado (como os bancos de Sergio Rodrigues e cadeiras Anna, de Jader Almeida), com peças de visual irreverente (o banco Toy azul, de Jayme Bernardo, é o melhor exemplo) e outras clássicas.

“Como as clientes são mulheres, investimos em cores suaves para trazer feminilidade aos espaços, a exemplo da parede pintada de rosa e da cozinha verde menta, que pode ser vista da sala”, explica Amanda. Já a presença de materiais naturais, como o tapete e a luminária pendente de fibra, os móveis de madeira e as muitas plantas espalhadas por todo apartamento, deixaram o espaço mais acolhedor. Com acabamento amadeirado, o piso vinílico, o painel de parede da sala e alguns armários da cozinha contribuíram para reforçar esta sensação.

No quarto do filho, que é louco por carros, a arquiteta trabalhou com uma paleta predominantemente composta de cinza, preto, branco e amarelo e lançou mão de espelhos para fazer o cômodo, de apenas 9m2, parecer maior. “Criamos uma caixa de marcenaria sobre a cama, revestida externamente de papel de parede, reforçando a ideia casulo de dormir”, detalha Amanda, que também Incluiu no projeto espaço para estudo, TV, livros, além de muitas prateleiras e baús para acomodar todos os carrinhos e brinquedos do menino.