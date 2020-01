Com layout fora do padrão, este apê de 45 m² é bem-resolvido e prático

São apenas 45 m², mas a distribuição bem pensada faz com que este apartamento estúdio pareça maior e seja muito confortável – dá até para receber os amigos na varanda, que virou área social! O projeto é assinado pelo escritório Studio AG, das arquitetas Amanda Castro e Giovana Giosa.

Como a varanda envidraçada tinha uma boa área, as arquitetas enxergaram ali o espaço ideal para montar a ala social, com sofá e mesa de jantar.

Sendo assim, a área interna ficou reservada ao quarto, à cozinha (logo no corredor de entrada) e ao banheiro (camuflado no armário).

O mix de texturas e tons suaves garante o ar sofisticado.

No quarto, o piso de peroba de demolição em escama de peixe ajuda a ampliar o ambiente. Repare na parede atrás da cama, revestida com ladrilhos hidráulicos (Brasil Imperial) – para não deixar o visual frio, a cama conta com o aconchego do acabamento de madeira.

“Criamos um anteparo em marcenaria acinzentada com chapa perfurada que camufla as portas de armário e banheiro, e ao mesmo tempo separa a cozinha do quarto. A ideia foi trazer o mesmo ritmo das portas dos armários para o painel de madeira laqueado do corredor de entrada”, explicam a profissionais.

“Optamos por seccionar a área de convívio, da área do quarto, para isso colocamos o estar na varanda e optamos por uma paleta neutra em que as texturas chamam atenção”, justificam as arquitetas.

O tapete (S&S Rugs) setoriza a área de estar e aquece a ambientação. Logo em frente, um conjunto moderno de mesa redonda com cadeiras (Estar Móveis) forma o canto de jantar.

Localizada no corredor de entrada do apê, a cozinha é prática e atende às necessidades do morador. Apesar da área estreita, as arquitetas conseguiram planejar bastante espaço de armário.