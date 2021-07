CASACOR Santa Catarina 2021 reúne 21 ambientes voltados ao momento atual

Em uma época marcada por muitas incertezas, a CASACOR Santa Catarina | Florianópolis inova em sua edição 2021, sem deixar de lado a essência da mostra. O elenco, que mescla profissionais veteranos e estreantes, traz em 21 ambientes suas interpretações do tema A Casa Original e mostra como a arquitetura e o design de interiores podem contribuir para a qualidade de vida.

“É uma mostra de diversidade de interpretações, mesclada por ambientes residenciais e comerciais, todos extremamente afetados pelo tempo vivido, prioridades e desejos de vida“, explica a diretora Francis Bernardo.

Veja todo os ambientes da mostra aqui!

A sede de 2021 é o Espaço +UM, um empreendimento na Rodovia SC-401 que inaugura simultaneamente a abertura da exposição e promete transformar a região com um novo hub de negócios e entretenimento. E, neste ano, o evento ocorre no formato híbrido, ou seja, presencial e digital: mesmo à distância, o público pode conhecer os projetos por meio dos Tours 3D, fotos, vídeos e do anuário digital.

Nesta edição, os ambientes são assinados por profissionais de cidades como Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, Criciúma, Itajaí e Florianópolis. “Estamos preparados para os novos desafios e vamos garantir a todos uma mostra segura”, ressalta a diretora Francis Bernardo.

Mostra segura

A CASACOR SC entra no calendário oficial de eventos do município como uma mostra segura. Isso porque foi firmada parceria com a Setur Floripa (Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de Florianópolis) para garantir uma visitação segura, seguindo à risca todas as medidas sanitárias para a tranquilidade não só do público, mas de todos os demais envolvidos.

“Todos os cuidados foram tomados pelos promotores e organizadores, com o acompanhamento de diversos órgãos da Prefeitura”, pontua Vini De Luca, Superintendente de Turismo da Setur Florianópolis.

A máxima segurança se estende ainda às quatro operações de gastronomia, que vão funcionar com atendimento ao público durante todo o período da CASACOR. Os serviços oferecidos pelo bistrô, a choperia, o café e o wine bar cumprirão as normas e decretos estabelecidos. E mais: diariamente, antes da abertura da mostra, os ambientes passarão pela sanitização completa. A ação é resultado da parceria com a especialista CleanNew, que por meio do uso da tecnologia garante a correta higienização de superfícies, o que reduz em 99,9% a carga microbiana das áreas.

Ingressos antecipados

Toda a visitação deste ano será controlada para distribuir melhor a circulação do público na CASACOR SC. Por isso, a organização do evento sugere que os interessados em visitar a exposição façam a compra do ingresso antecipadamente pela internet. A medida organiza os grupos com número restrito de visitação por dia e horário e evita aglomerações. O percurso para conhecer os espaços também será limitado em duas horas. Associados da ABD ( Associação Brasileira de Designers de Interiores) e do NCD (Núcleo Catarinense de Decoração) também têm valores diferenciados na aquisição dos tickets.

Serviço: CASACOR Santa Catarina CASACOR SC 2021 | Florianópolis

Período: de 18 de julho a 29 de agosto

Horário: de terça a sábado das 13h às 21h; domingos e feriados, das 13h às 19h

Local: Espaço +UM – Rodovia José Carlos Daux – SC 401- 6883 e 6977

Telefone: (48) 99938-3894

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorsantacatarina.byinti.com

De terça a sexta-feira:

Ingresso inteiro: R$ 65,00

Meia entrada: R$ 32,50

Fim de semana:

Ingresso inteiro: R$ 70,00

Meia entrada: R$ 35,00