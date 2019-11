Brasileira ganha o mundo com produção de vasos de argila

A marca de cerâmicas Konsepta (@konsepta_design) surgiu quando Claudia Issa mergulhou em um processo de reinvenção, aos 50 anos. Após três décadas trabalhando como designer em grandes agências publicitárias, ela queria desacelerar e criar algo seu.

Buscando interesses, encantou-se pelas tantas possibilidades de criação com a argila.“Eu controlo a forma, o acabamento, o processo inteiro. Isso é ótimo, pois sou muito centralizadora. Ainda assim, como a matéria-prima é orgânica, o resultado pode me surpreender”, diverte-se a artista, que já teve obras expostas em Milão e Nova York.

Sua nova coleção de vasos, ainda sem nome, mostrada em CLAUDIA com exclusividade, acaba de sair do forno. “Eu moldo as peças perfeitas e depois interfiro nelas. Nenhuma fica igual à outra. É como uma conversa particular com cada vaso”, finaliza.