Projeto de apê de 55 m² aproveita cada centímetro da planta arredondada

Depois de passarem várias temporadas no Rio de Janeiro, o arquiteto Fagner Porpino e o corretor Ricardo aproveitaram uma oportunidade e compraram um apartamento de 55 m² no mesmo prédio do Leblon, onde costumavam ficar hospedados. O imóvel fica no 17º andar, com uma vista de tirar o fôlego da praia, com o Morro Dois Irmãos ao fundo. O casal é sócio proprietário de uma imobiliária nos Estados Unidos, especializada em venda de imóveis em Nova Iorque e Miami, mas estão sempre na cidade maravilhosa.

Para adaptar a nova casa na capital carioca aos seus gostos e necessidades, eles encomendaram aos arquitetos Felipe Maia e Marina Romeiro, do escritório Maia Romeiro Arquitetura, um projeto de reforma total e decoração. “Os clientes queriam um apartamento prático, com uma estética limpa e masculina, que explorasse no décor uma paleta de cores neutras, mobiliário arrojado e muita madeira. E também me pediram para ressaltar no projeto a linda vista do imóvel, evitando criar barreiras visuais”, conta Marina.

“Como a cozinha integrada à sala de jantar ocupa toda a extensão da fachada de vidro, que vai do piso ao teto, optamos por embutir todos os eletrodomésticos na marcenaria, como a lava-louças, geladeira e coifa. O resultado final ficou clean e o acabamento dos armários de carvalho americano deixou o espaço mais acolhedor”, acrescenta o sócio Felipe.

Depois da reforma, a cozinha, que era completamente isolada da sala, foi integrada à área social e o acesso ao closet, antes voltado para um corredor, foi deslocado para dentro do quarto.

Já a decoração segue um estilo sóbrio, contemporâneo e cosmopolita. “Priorizamos móveis brasileiros de design assinado por nomes como Arthur Casas, Rejane Carvalho Leite e Sergio Rodrigues. E optamos por uma paleta de cores neutras, explorando texturas e materiais em seu tom natural, como couro e linho. Também inserimos a cor azul escuro em alguns pontos, como as poltronas da mesa de jantar. Os adornos, móveis de pequeno porte e obras de arte são, em sua maioria, em tons de cinza e peto, a pedido dos clientes”, relata a arquiteta Marina Romeiro, que usou o mesmo revestimento, um porcelanato cinza claro, em formato grande, em todo o apartamento para aumentar a sensação de amplitude e integração.

Entre os destaques da cozinha integrada à sala, a arquiteta cita a marcenaria que camufla os eletrodomésticos nos armários, o grande painel ripado da TV, que esconde mais espaços de armazenamento, já que a parede é angulada, e o painel de madeira do piso ao teto, que reveste as duas paredes principais da sala, sendo um lado ripado e outro liso.

No quarto, o destaque fica para a cabeceira, que ajudou a manter a cama reta, pois a parede atrás da cama também é angulada. A estrutura de marcenaria embaixo da esquadria da janela de um lado, esconde as condensadoras dos aparelhos de ar-condicionado e, do outro, vira uma bancada de trabalho. As portas de vidro de acesso ao closet, além de esconder a bagunça, reflete sutilmente a vista da janela.

Segundo o arquiteto Felipe Maia, o maior desafio do projeto foi, sem dúvida, a planta do apartamento em forma de fatia de pizza, já que o prédio é redondo. “Em situações como esta, cada centímetro faz total diferença nas medições. Então, a atenção precisou ser redobrada do início ao fim”, ressalta ele, acrescentando, ainda, que a maior parte do processo de elaboração do projeto e execução da obra foi online, com os clientes morando todo o tempo nos Estados Unidos.